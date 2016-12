Un 2016 trágico para el mundo de la música: estos son los artistas que murieron este año

Este ha sido un año que se sintió particularmente duro en la comunidad musical, con la muerte de destacadas figuras.

Aquí, un recuento de los principales cantantes y músicos que dijeron adiós en 2016:

GEORGE MICHAEL

Una de las mejores voces del pop británico, primero en los 80 con el dúo Wham! y luego en solitario, falleció en su casa de Londres a los 53 años, posiblemente el día de Navidad, aunque su publicista no confirmó el día.

JUAN GABRIEL

El 28 de agosto, el mexicano Alberto Aguilera Valadez, más conocido como Juan Gabriel o 'El divo de Juárez', falleció de un infarto a los 66 años, en Santa Mónica (EE.UU.). Su legado en la música popular lo pone a la altura de figuras de la música en español y su muerte tuvo un gran impacto en México y el resto de América Latina.

PRINCE

El ícono del pop y autor de canciones como "Purple Rain" que marcaron un antes y un después en el mundo de la música, falleció el 21 de abril a los 57 años en su casa de Minnesota por una sobredosis accidental de potentes analgésicos.



DAVID BOWIE

​La muerte de la estrella del rock el 10 de enero, apenas dos días después de publicar su ansiado álbum "Blackstar" el día que cumplió 69 años, tomó por sorpresa a sus fans. Fuente constante de innovación, Bowie mantuvo casi en secreto que luchaba contra un cáncer.

LEONARD COHEN

El legendario cantante, compositor, poeta y novelista canadiense murió a los 82 años de edad. El trabajo del músico se extendió a lo largo de cinco décadas y se hizo famoso por discos como Old Ideas y Various Positions, en el que estaba su popular tema Hallelujah. Su último disco, You Want It Darker, se publicó el 21 de octubre.