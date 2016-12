George Michael: la carrera de un ícono del pop

George Michael fue un ícono de la música. Polémico, transgresor y, sin dudas, talentoso. Un hombre que cautivó a varias generaciones y que vendió más de 100 millones de discos en todo el mundo.

En la década del ’80 saltó a la fama con el dúo Wham! junto con Andrew Ridgeley. Pero cuando aún era parte de Wham, lanzó su primer tema como solista: Careless Whisper, con el que logró vender seis millones de copias.

Con toda una mística de sex symbol, los escándalos vinculados al sexo y las drogas fueron moneda corriente en su vida. Entre otros temas que marcaron su carrera musical se destacan Wake Me Up Before You Go-Go, Young Guns (Go For It) y Freedom.