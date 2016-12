Total White para recibir el 2017

La llegada del 2017 está casi tocando nuestras puertas y qué mejor que recibirlo con mucho estilo y apelando a un look 100% blanco.

Con el festejo de un nuevo año, también llegan nuevos sueños, nuevos desafíos, proyectos y objetivos que nos proponemos llevar adelante y tal vez, el vestirse con un look total white te sirva a modo de una especie de “lienzo en blanco” totalmente virgen y que te proyecte a todos los desafíos que llegarán a tu vida.

¿Por qué blanco?

El blanco es el color de la pureza y la renovación. Esta asociación se explica porque siendo un tono acromático, el blanco en sí no es un color sino una luz compuesta por la suma de todos los colores, por lo tanto, es capaz de atraer nuevas energías.

Empleá el blanco para recibir el año nuevo y atraé todas las miradas y también, ¡la buena vibra!

Así, asociado con la luz, la pureza, lo limpio y la vitalidad, este color te dará ese touch energético imprescindible para despedir la noche vieja del 2016 y “abrazar” el nuevo año plenamente. ¿Te animás a elegir algunos outfits para ese momento?

# Cuello Halter

​El corte tipo halter siempre ha estado presente en el guardarropa femenino, sobre todo en la década de los 90. Sin embargo, ahora parece tener un regreso triunfal y de la mano de los looks de las celebridades. Es una gran alternativa para destacar tus hombros y escote, sin exagerar, para la gran noche de Año Nuevo.

# Off the shoulders

​Una de las tendencias absolutas de esta temporada no puede quedarse fuera de tus elecciones para el look de la noche del 31.Ya sea en vestidos cortos, largos, blusas o monos, el off the shoulders es una de las apuestas seguras para tu outfit de año nuevo.

# Kimonos

Su exotismo ancestral continúa vigente siglos después de su nacimiento y su característico diseño se ha extendido desde Japón a todo el mundo, llenando los guardarropa femeninos con su inspiración oriental.

Así es que por qué no usar esta prenda en la noche de Año Nuevo y dar a tu outfit un estilo exóticamente glam.

# Monos

¿Querés estar fresca, cómoda y canchera?, entonces nada mejor que recurrir al mono para la noche de Año Nuevo.

Corto o largo y de telas delgadas como seda, poplin o lino, podés sumarle buenos accesorios en dorado o plata para levantar tu look de esa noche.

# Romántico Gipsy

Esa mezcla gitana con toques románticos también puede ser una excelente opción para despedir el viejo año.

Lo bueno de este look es que podés "subirlo" o "bajarlo" dependiendo de los accesorios que uses y del calzado. Por ejemplo, sandalias altas le darán más glam mientras que unas estilo gladiadoras, te darán una imagen más canchera.

# Booties o suecos

Aunque el calor de estos días agobie, y pensar en usar un calzado cerrado es cosa de locos para algunos, es sabido que en materia de buscar un estilo, hay un refrán: "La moda...¡no incomoda!".

Entonces, si sos de esas mendocinas fashionistas, ya sabrás que este verano las booties y los suecos son tendencia. Por eso, qué mejor que también sumarlos a tu look de fin de año.¿Cómo? Podés combinar un vestido corto con unas booties o suecos y dale un toque chic con un kimono de encaje blanco.

# Maxidress y maxi falda

​Fino, elegante y súper cómodo, no dudes en un maxidress para esta noche de Año Nuevo.

Este tipo de prenda es ideal para aquellas indecisas que no saben hasta último momento qué ponerse.

Recordá que con un maxidress resolverás este asunto de foma fácil, si tiene encaje o transparencias es mejor aún. Podés combinarlo con unas sandalias simples, blancas, con o sin plataforma.

En tanto que una maxifalda te dará un toque muy sensual a tu estilismo de la noche si la lucís con un crop top o con una blusa sin hombros y con volados.¡La imaginación es tu límite!

# Vestido Cutout

Los recortes continúan esta temporada así es que también podés elegirlos para esta noche si es que querés lograr un estilo sexy y muy trendy.

# Encaje

Ultra femenino y elegante, ideal para esta noche de despedida del 2016. Podés usarlo en vestidos (largos y cortos), shorts y crop top.

# Crop top + pantacourt



Finalmente, dos de las tendencias que tan bien se llevan juntas: el crop top y el pantacourt.

Ideales para estar muy cancheras pero a la vez elegantes en esta noche, optá por este estilismo que de seguro, ¡no fallarás!

Y ahora sí, a vivir la última semana del año y esperar el próximo llenas de ilusión y muy a la moda...¡Felicidades!