Doctor Who reaparece con un especial de Navidad

Uno de los personajes favoritos de los últimos tiempos, Doctor Who, reaparece esta Navidad en el especial ¨El Regreso del Doctor Misterio¨, que será transmitido en toda Latinoamérica, exclusivamente a través de Syfy el próximo lunes 26 de diciembre a la 1am.

En una entrevista con Peter Capaldi, quien interpreta a Doctor Who nos adelanta como será unir fuerzas con un superhéroe de historietas originario de Nueva York –interpretado por Justin Chatwin (Orphan Black, Guerra de los Mundos), y un periodista de investigación – interpretado por Charity Wakefield (Wolf Hall, The Player)– con el fin de salvar a esa ciudad de una inminente invasión alienígena.

–¿Qué puede esperar el público en este especial de Navidad?

–Creo que con el especial de Navidad de Doctor Who de este año, el público puede esperar un verdadero regalo de Navidad. Es nostálgico en el sentido de que va a ser una historia de superhéroes de los días en que los superhéroes eran irónicos e ingeniosos e inteligentes. También está ambientado en Nueva York y tenemos un fabuloso elenco americano y algunas escenas de vuelo espectaculares –usted creerá que un hombre puede volar–. Y tenemos a El Doctor y Nardole y el regreso de monstruos desagradables. Villanos, chicos buenos, chicos malos, un poco de nieve, algunos niños y tal vez un toque de Santa Claus. Esten allí, mirenlo y tengan una maravillosa Navidad!

–¿Cuál fue tu reacción al leer de los guiones de Navidad?

Cuando leí por primera vez el guión pensé que “esto es maravilloso” porque captura el delicioso y ligero toque de comedia que existía en las primeras películas de Superman con Christopher Reeves. Los superhéroes hoy en día tienden a ser un lote sombrío, pero en aquellos días había optimismo y una ingenuidad deliberada que el personaje de Superman tenía y era muy atractivo. Pero también la forma en que los guiones se escribieron en el pasado me recordó a guiones de Spencer Tracy o Katherine Hepburn que eran muy ingenioso, muy estadounidenses. Este guión es así, así que estuve muy feliz de leerlo y de ir con toda la idea del Doctor observando a un superhéroe, es muy divertido. Doctor Who es un programa extraordinario que te permite la oportunidad de casi tener un tipo diferente de género cada semana, no sólo un tipo diferente de trama.

–¿Puede hablar con nosotros sobre el casting de Justin Chatwin como Grant / The Ghost?

Justin como The Ghost es increíble porque él es capaz de hacer ambas partes: The Ghost y el suave y educado Grant, y tiene dos voces diferentes que usa para ellos. Creo que la ligereza cómica es una cosa muy infravalorada, ser tan divertido como él y ligero pero con entrega exacta. Él tiene un gran encanto, una estrella de cine de calidad que es encantador. El fantasma es un superhéroe ligeramente defectuoso y está en el lugar con todo eso. Ha sido genial tenerlo.

No te pierdas el estreno de este heroico episodio especial, ¨El Regreso del Doctor Misterio¨, el próximo lunes, 26 de diciembre a las 01am por SyFy, como adelanto de la nueva temporada de ¨Doctor Who¨ en el 2017.