El saludo y deseo de Cristina para estas fiestas

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner escribió este sábado desde Río Gallegos una serie de mensajes en su cuenta de Twitter referidos a la celebración de la Navidad, en los cuales se pronunció "por una Argentina de solidaridad, libertad y con un futuro de igualdad de oportunidades" y recordó a su marido, el ex presidente Néstor Kirchner.



"Rio Gallegos. Por los que ya no nos acompañan con el cuerpo, pero sin embargo nos siguen mostrando el camino. Por un país con un futuro de igualdad de oportunidades. Por una Argentina de solidaridad y libertad, para todos y todas", señaló la ex mandataria en una serie de frases.

Además, Cristina posteó una foto en la que se lo ve a su fallecido esposo, el ex presidente Néstor Kirchner, en un retrato con el pulgar en alto, mientras una nena lo señala con el dedo índice, en tanto que la imagen es acompañada por un breve texto: "Con el mismo compromiso y amor de siempre. Feliz navidad compatriotas".