Mientras llega Nochebuena, 10 curiosidades de la vida de Lio Messi

Lionel Messi es para millones de fanáticos del fútbol el “mejor jugador del mundo”. Es un ídolo mundial, que tiene estadísticas increíbles en toda su carrera deportiva.

En el debut de la selección argentina en la Copa América Centenario se escuchaba como los fanáticos pedían a gritos a Messi, lo querían ver en el campo.

Es sin duda la figura más importante del fútbol latinoamericano actualmente. A continuación, las diez curiosidades que tal vez no conocías sobre Lionel Messi.

Se "muere" por sus hijos

Es junto a sus hijos Thiago y Mateo que siempre saca su lado más tierno y divertido. Messi siempre le dedica sus éxitos a los pequeños, él ha comentado que “siempre que me voy de casa se enoja (Thiago) y me dice: ‘Papá´, ¿otra vez al gol te vas?’. Y yo le digo: ‘Sí hijo, otra vez me voy al gol. Este premio es para él’”.

Es un luchador

Cuando tenía 11 años le diagnosticaron una deficiencia en la hormona del crecimiento. Por eso siempre ha sido de baja estatura. River Plate tenía interés en él, pero no podía pagar el tratamiento que necesitaba. Entonces Carles Rexach, director deportivo del Barcelona, cuando lo vio jugar decidió llevárselo, cubriendo los gasto médicos necesarios.

Ascendencia italiana y catalana

Uno de los bisabuelos de Messi era catalán. Se trata de José Pérez quien era de de Bellcaire d’Urgell, en la Noguera, quien luego partió desde Cataluña a bordo del barco ‘El Catalá’ hacia Argentina. El otro bisabuelo de Messi, Angelo Messi vivía en la ciudad de Ancona, Italia, y se mudó a Argentina en 1883.

Comida favorita

Su plato preferido son las milanesas a la napolitana. Es decir, filetes de pechuga de pollo empanizados, cubiertos con salsa de tomate, unas rebanadas de jamón, gratinadas con queso. “Pero me gustan las que prepara mi mamá, no las que sirven en los restaurantes”, ha dicho Messi. Y de vez en cuando él también cocina.

Su familia

Su papá es Jorge Horacio Messi, quien era trabajador de una fábrica, y su mamá es Celia María Cuccittini, ella era limpiadora de medio tiempo. Y su abuela fue quien lo motivó a jugar fútbol. Tiene dos hermanos y una hermana: Rodrigo, Matías y María Sol. Cuando ‘Lio’ era niño disfrutaba los partidos callejeros con sus hermanos y con su primo, Tomi. Apostaban un refresco.

Todo un dormilón

El sueño ha sido importante en la vida de Messi. De niño, le ayudaba a regenerar sus células. Messi dormía para poder crecer. Ya como profesional todos los días, después de las prácticas, almuerza y se va a dormir unas dos o tres horas. La siesta es casi que sagrada en la vida de Messi y ahora la comparte con sus hijos.

Messi Vs Ronaldo

Nada es más peligroso que discutir sobre quién es mejor si Lionel Messi o Cristiano Ronaldo. Lo cierto es que ambos son unos genios del fútbol. Michel Costa hace comparaciones estadísticas entre los jugadores y anota que, elpromedio goleador de Messi es superior al de Cristiano Ronaldo, aunque el portugués ha anotado más goles, 543 frente a 503 del argentino.

El rey de la ‘Play’

Messi es el mejor en el campo real y el virtual, pues uno de sus pasatiempos favoritos es el Playstation. Le encantan los videojuegos de fútbol. El mismo ha dicho “soy el rey cuando juego contra mis compañeros”. Dicen que siempre le gana al Kun Agüero.

No cabecea mucho

Con su pierna izquierda ha anotado la mayoría de los goles, mientras que con la derecha anota aproximadamente 1 de cada 7 goles. Sus goles de cabeza son menos debido a su estatura.

También es español

Argentino de corazón y nacimiento, pero también español legalmente hablando. El 26 de septiembre de 2005 Messi obtuvo la ciudadanía española. Se había demorado, Messi ya tiene más de 15 años viviendo en España. En Dubai un policía grabó con su celular el pasaporte de la Pulga y fue acusado de violar la intimidad del jugador.