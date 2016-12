El uso de pirotecnia aumentó un 10% en cuatro años

A pesar de las campañas oficiales y privadas que advierten sobre el peligro de su utilización, el consumo de pirotecnia se incrementó en promedio un 10 por ciento en los últimos cuatro años, aunque este mes las ventas se encuentran un poco más lentas, según informaron desde la Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales (Caefa).

En cuanto a los precios, los productos de pirotecnia aumentaron entre un 30 y 35 por ciento, ya que son importados en un 80 por ciento de China, pero su consumo no merma, según las estimaciones realizadas por la entidad empresaria.

"Entendemos que celebrar con fuegos artificiales es una cultura arraigada en la Argentina, nuestra responsabilidad es ofrecer productos más innovadores para los consumidores", dijo el presidente de la Cámara, Mario Ruschin y aclaró que objetan las campañas que desalientan el consumo de la pirotecnia y en su lugar recomiendan las de prevención con el buen uso de los productos, porque, según dijeron, "es una actividad lícita", amparada por la Ley Nacional 20.429, decreto 302/8.

Por su parte, la jefa de guardia del Hospital de Quemados, Miriam Miño, fue contundente respecto de la pirotecnia: "El primer consejo es no utilizarla, ya que la cantidad de heridos por el mal uso de estos productos asciende a 400 y se mantiene en esos valores desde hace 4 años".

Sin embargo, las recomendaciones con respecto a su buen uso, a modo preventivo, siempre se encuentran al día: "Si van a utilizar la pirotecnia aconsejamos que sea comprada por adultos y los mismos estén presentes a la hora de que la usen los niños, asegurarse que sea la autorizada por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC, ex Renar), que sea en espacios abiertos, que no se lleve la pirotecnia al bolsillo, que no se les den estrellitas a chicos de uno o dos años", señaló Miño.

En tanto, el gobierno de Córdoba recordó que continúa vigente la prohibición en todo el territorio provincial el uso de los denominados globos aerostáticos, muy utilizados en esta época del año.

Entre los argumentos técnicos se destaca el hecho de que este tipo de globos está armado con papel, pegamentos, tela, algodón, alambre y combustible, y una vez liberados pierden la posibilidad de control y al encenderse caen generando focos de incendio en pastizales o en inmuebles, lo que hace ratificar su alta peligrosidad.

En la ciudad rionegrina de Viedma, donde está permitido el uso de pirotecnia, existe un total de 13 locales autorizados para su comercialización, aunque los comerciantes solo pueden vender los productos desde el 15 de diciembre y hasta el 15 de enero.

En el municipio de la ciudad de Corrientes está prohibida la venta callejera de artículos de pirotecnia y en los locales habilitados "deben contar con las medidas necesarias en pos de la seguridad de la población", aseguró un vocero de la comuna

Por su parte, la Municipalidad del partido de General Pueyrredón "continúa con su campaña para desalentar el uso de pirotecnia en las fiestas pero, de todas maneras, recomienda que las personas que deciden tirar petardos tengan cuidado y los utilicen de forma segura para evitar lesiones o algún incendio involuntario", indicó un comunicado.

Emilio Sucar Grau, del área de Inspección General del municipio, aseguró que harán amplios operativos y que controlarán que la pirotecnia que se distribuye en los comercios esté homologada por la ANMaC.

Por su parte, desde el área de Salud, Gustavo Blanco dijo: "desalentamos el uso de pirotecnia, no solamente por las catástrofes que se pueden generar, sino porque hay lesiones en gente con problemas auditivos como los ancianos, ya que el retumbe de una sonoridad en un audífono se puede cuadriplicar".

Mendoza realizó una campaña sobre el uso de pirotecnia para estas fiestas con tres spots, con el eslogan “de vos depende que no pase”, en el que se remarcan las consecuencias de utilizar pirotecnia en las próximas fiestas.