La carta de Gonzalo Agostini para apoyar a su hermana Barbie

Tiene 16 años y padres famosos. Pero a pesar de ser el hijo de Nazarena Vélez y Daniel Agostini, Gonzalo siempre se mantuvo alejado de los medios. Sin embargo, en la víspera de Navidad, el adolescente usó su cuenta de Instagram para publicar una carta en la que se solidariza con el dolor de su hermana Barbie y rechaza todo tipo de agresión. “No soporto más ver a mi hermana llorar“, escribió el joven.

Sin dudas, la carta llega luego de que Barbie quedara en el centro de la escena en los últimos meses por la denuncia cruzadas de violencia de género con Federico Bal.

La carta completa de Gonzalo.

La importancia del dolor:

Jamás me expreso mediáticamente, no porque no tenga qué decir, simplemente así soy, un pibe común que vive cerca del ruido pero sin sumarse a el. Mis padres son los populares, famosos. Yo no.

Pero nada me revela y me logra angustiar más que las lágrimas de una mujer.

Hace meses veo el profundo sufrimiento de mi hermana, Bárbara, y en silencio y con hombría de bien, que mis viejos me criaron, traté con toda la familia de acompañarla desde el respeto y el amor.

Hoy nuevamente utilizo el respeto que me inculcaron, pido que dejen a mi hermana en paz.

Estas Fiestas brindaré (sin alcohol, no me dejan y tampoco me gusta) para que seamos más solidarios con quienes sufren. Tengamos la tolerancia de entender que no siempre lo que dicen o nos muestran es tan real y que ante cada agresión del otro lado hay una familia que la está pasando mal, muy mal.

Repito, esto no es contra nadie. Es a favor de millones de mujeres que fueron sometidas a una inimaginable humillación (piel de gallina). Y, encima, sufren una injusta condena social y pública: ‘Que se joda por loquita’, ‘Con razón le pegó si es insoportable’. Es como ver a mis amigas en minifaldas o sexies y justificar si alguien se quiere propasar con ellas…

Con mis 16 años y como hombre, repudio todo tipo de agresión. Dios y la Justicia tendrán la última palabra. pero mientras tanto, no soporto más ver a mi hermana llorar.

Lo que realmente pienso de esta situación…….. Una foto publicada por Gonzalo (Chino) Agostini (@chinoagostinimusic) el 23 de Dic de 2016 a la(s) 6:20 PST