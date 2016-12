La Laguna del Diamante, ícono de Mendoza, inició la temporada

Desde este viernes se puede acceder y disfrutar de la Laguna del Diamante, un lugar especial que se encuentra en el departamento de San Carlos.

La impresionante imagen del diamante, que forma el volcán Maipo al reflejarse en el espejo de agua, es un extraordinario escenario natural que durante la temporada recibe a cientos de visitantes.

“La tendencia del turismo de visitar áreas prístinas de la naturaleza, ya sea Villavicencio, la Payunia o la Laguna del Diamante, genera que vaya en aumento la cantidad de visitantes que llega a estos lugares”, referenció Marcelo Reynoso, director de Calidad y Servicios Turísticos del Gobierno de Mendoza.

El funcionario también vislumbró una gran temporada turística para toda la provincia, “la expectativa es muy buena, ya hay más de un 50% de reservas hoteleras. Es decir, es muy promisoria la temporada veraniega de Mendoza pese a no ser un destino de playa. Y en ese marco, todo indica que será una gran temporada también para la Laguna del Diamante”.

Reynoso también puso de relevancia el turismo interno, “al mendocino en general le gustaría conocer la Laguna, y eso es un gran mercado para trabajar”. En relación a esto, destacó toda la oferta turística que presenta la región del Valle de Uco, y la incidencia positiva que tendrá la reparación de los caminos claves para el turismo local.

También en este punto, hizo un balance de la oferta turística que presenta este impactante paisaje sancarlino, y enfatizó sobre la necesidad de fortalecer la acción privada. “El Estado provincial garantiza el cuidado del Área Natural Protegida (ANP), y que los caminos y accesos estén en buenas condiciones para su acceso, pero necesitamos que las empresas desarrollen productos y amplíen la oferta en relación a la Laguna”, finalizó el funcionario.

Los precios

Menores de 12 años, discapacitados y jubilados, sin cargo.

Entrada general, por persona y por día: $140.

Entrada general por persona por más de un día: $230.

Ingreso de andinistas para trekking o ascensos al Volcán Maipo, hasta 7 días de permanencias dentro del ANP: nacionales $680 y extranjeros $1.660.

La reglamentación

A sólo efecto de velar por la seguridad de los visitantes y la conservación del ambiente, en Laguna del Diamante como en todo el resto de Áreas Naturales Protegidas de Mendoza, no se puede arrojar piedras u otros objetos por las pendientes, acampar o hacer picnic fuera de los lugares autorizados, ingresar con armas de fuego, explosivos, pirotecnia, artificios de caza o cualquier otro tipo de armas, realizar inscripciones o grafitos en las rocas, dañar, destruir o hacer inscripciones en la cartelería y señalética.

Por otro lado, la reglamentación vigente indica que no se puede ingresar con perros u otras mascotas, circular por zonas no autorizadas o a campo traviesa, extraer elementos de la flora o fauna, dañar o molestar a los animales del lugar, dañar o destruir las instalaciones existentes, encender fuego en lugares no autorizados, arrojar residuos. Los mismos deben ser depositados en las bolsas numeradas que entrega el guardaparque en la Seccional Alvarado y devuelta en esa Seccional al momento de retirarse de la Reserva.

Requisitos para el ingreso

Se abona canon de ingreso según la actividad a realizar, en la entrada a la reserva.

Registrar ingreso y egreso en la Seccional de Guardaparques. Ingreso con vehículos altos o de doble tracción.

Para Pesca se requiere permiso o carnet de pesca que se gestiona en la Dirección de Recursos Naturales Renovables (Av. Las Tipas s/n – Parque Gral. San Martín – Ciudad de Mendoza), en cualquiera de las delegaciones zonales o en el ingreso a la reserva.

Siempre debe ir acompañado con el DNI u otro documento que acredite la identidad del portador de dicho permiso habilitante.

Horario de Atención: 8 a 17 .

Servicios: Guardaparques – Centro de Interpretación – Sanitarios – Equipo e indumentaria.

Para caminatas en el día o simple visita, llevar provisión de agua, anteojos para sol, protector solar, gorro, abrigo y calzado deportivo.

Para otras actividades específicas, consultar previamente tipo de equipo, provisiones y vestimenta requeridos.

Recomendaciones especiales

Para realizar cualquier actividad en el área informarse previamente sobre las condiciones de ingreso, temporadas, actividades permitidas, prestadores de servicios, tiempo meteorológico, etcétera.

Dirigirse personalmente al Centro de Visitantes de las Áreas Naturales Protegidas de Mendoza (Av. San Martín 1143 – Ciudad de Mendoza – 1º piso – Edificio del Ministerio de Turismo), llamando a +54 261-4258751 o vía correo electrónico informes-anp @ mendoza.gov.ar.

Contratar prestadores de servicios turísticos habilitados -guías o agencias- por el Ministerio de Turismo de Mendoza y por la Dirección de Recursos Naturales Renovables.