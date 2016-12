Consejos para "los días después" del atracón

Está claro que llega la época de las fiestas y uno suele romper con la alimentación saludable comiendo alimentos altamente calóricos o comiendo también de más. Para aquellos que pasaron por esas circunstancias y no quieren repetir la semana próxima lo mismo, El Sol habló con una especialista que brindó consejos para "el día después" del atracón.

Pollo relleno, asado, chivito, sandwiches, vitel toné, confituras, pan dulce, budines, helado y mucho más son algunos de los alimentos con los que uno se encontró este fin de semana en la mesa familiar.

La mirada no puede resistirse a esas delicias y el estómago tampoco. Pero claro, ya con el diario del lunes, las cosas cambian y llegan los lamentos. Por eso no hay mejor receta que prevenir antes que curar.

Los especialistas en nutrición aseguran que esta es la peor época del año para conservar la figura con la que se lidió a lo largo de todos estos meses. Las tentaciones son muchas y la voluntad escasea, por eso, lo ideal es no privarse de nada, más bien, saber medirse y seleccionar bien los alimentos. De esa forma uno llegará a las vacaciones con el cuerpo que preparó durante el año.

El peor regalo: unos kilos de más

"Pasó Navidad y uno se mira al espejo y se da cuenta que la figura no es la de dos días atrás. La balanza ya no marca los mismos números de hace unos días y llega la angustia. La peor decisión que toman las personas es dejar de comer los días posteriores, creyendo que así lograrán recuperar su figura", manifestó a El Sol, la nutricionista Carla Luna.

Según la especialista, la peor opción que puede elegir alguien que "comió de más" es ayunar o no comer sólidos y sólo beber líquidos, pues sólo se conseguirá perder peso de manera temporal. "No solo esos perjuicios sino que a esa persona le faltará energía y los nutrientes necesarios para recuperar la vitalidad. Entonces, realizar todas las comidas diarias, sin pasar más de 4 horas sin comer, y no saltarse el desayuno es primordial para calmar el apetito y recuperar la dieta sana sin pasar hambre", dijo Luna.

Mejor prevenir que engordar

Uno escucha y lee estos consejos y toma coraje pero el tiempo corre. Pronto muchos comienzan sus vacaciones y allí no hay nada que los salve. Pero eso no es todo, sino que el próximo fin de semana, otra vez, la mesa estará servida con delicias irresistibles.

"Si para Navidad no nos cuidamos tenemos la opción de hacerlo para Año Nuevo. No es difícil, más bien hay que tomar conciencia y entender que el mundo no termina esa noche. Por ello, para el próximo fin de semana, el menú podría variar con alimentos más saludables y menos calóricos", explicó Luna.

La idea no es asistir a la reunión familiar con el taper personal con lechuguita y huevo, sino saber controlarse. "Hay que ser selectivo a la hora de comer. Podemos saborear todo pero en pocas raciones, en forma moderada. Una buena opción es realizar un menú con varias alternativas de ensaladas, eso ayudará a saciar nuestro apetito y se llenará más rápido", indicó la nutricionista.

Las bebidas también son malas compañías. Lo ideal sería tomar agua o soda, pero como es un festejo se opta por gaseosas y bebidas alcohólicas. Lo recomendable es medirse y, en caso de las gaseosas, intentar que sean light o con menor cantidad de azucar.

Los postres, otras de las tentaciones. Y no sólo perjudica a quien realiza dieta para lucir una mejor figura sino también a los más chicos ya que son los que más se inclinan por ellos.

"Es preocupante el índice de obesidad infantil en Mendoza, el cual va en ascenso. Por ello, ante esto, hay que ocuparse y tratar de realizar mesas con alimentos saludables. Insisto que no hay que prohibir los alimentos pero sí comer moderadamente. Lo recomendable es un poco de cada dulce y, si es posible, planificar una mesa con frutas, eso ayudará a depurar ciertas toxinas y permitirá que los chicos no coman alimentos con altos aportes en azucar", aconsejó la nutricionista.

En definitiva, en estas fiestas uno gana algo y es peso, kilos de más. Para no pasar por momentos de angustia y arrepentimientos, lo ideal es mentalizarse que si bien son fechas especiales no es el fin del mundo y hay que ser inteligente para comer y evitar así ganar esos malditos kilos de más ya que ni bien terminan las fiestas llegan las vacaciones y allí comienza otra batalla que la contaremos en un nuevo envío.