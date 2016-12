Carrie Fisher está “estable” tras sufrir un infarto

Carrie Fisher, la emblemática Princesa Leia Organa de Star Wars, está “estable” luego de sufrir un infarto durante un vuelo de Londres a Los Ángeles, informó su hermano, Todd Fisher, a Associated Press.

Su hermano dijo que la actriz “ya salió de la emergencia” y ha sido estabilizada en un hospital de Los Ángeles. Indicó que no podía dar más detalles sobre lo ocurrido.

La actriz estadounidense de 60 años sufrió el infarto 15 minutos antes de aterrizar en Los Ángeles, procedente de Londres, y tuvo que ser reanimada por un pasajero. Una ambulancia la trasladó a un hospital poco después de aterrizar en el aeropuerto.

“A las 12H11 (20H11), el departamento de bomberos de Los Ángeles respondió [a un llamado de emergencia] en la puerta 74 del aeropuerto internacional LAX para atender a un paciente en paro cardíaco en un vuelo entrante”, dijo a la AFP el portavoz de los bomberos Erik Scott.

“Paramédicos se posicionaron cerca y proporcionaron soporte de vida avanzado inmediato y tratamiento agresivo para transportarle a un hospital local”, dijo Scott, sin mencionar el nombre de la actriz.

Abordo del vuelo 935 estaba la también actriz Anna Akana, según escribió en Twitter.

“No sé cómo procesar esto pero Carrie Fisher dejó de respirar en el vuelo de regreso a casa. Espero que esté bien”, expresó en un tuit. “Muchas gracias a la tripulación de United, que entraron en acción rápido, y a los maravillosos doctor y enfermera que ayudaron. Es raro incluso tuitear sobre esto porque acabé de terminar su libro y estaba como una fan por conocer a su perro Gary en persona”, añadió.

Don’t know how else to process this but Carrie Fisher stopped breathing on the flight home. Hope she’s gonna be OK

So many thanks to the United flight crew who jumped into action, and the awesome doctor and nurse passengers who helped

— Anna Akana (@AnnaAkana) 23 de diciembre de 2016