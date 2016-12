El e-commerce capeó la crisis del consumo: creció 50% en el 2016

En un año marcado por la caída generalizada del consumo, el e-commerce logró surfear la corriente adversa y en el sector estiman un incremento por encima del 50% interanual con una facturación récord. Aunque todavía no están los resultados finales, cuyo informe se comenzará a realizar esta semana y se conocería recién entre enero y febrero, para la Cámara Argentina de Comercio Electrónico los cálculos son más que alentadores.

"Creemos que el crecimiento está por encima del 50%, con una facturación superior a los $ 100.000 millones, además de seguramente haber ganado participación en el consumo en general, porque creció en un contexto chato del offline", explica a Ámbito Biz Gustavo Sambucetti, titular de la CACE, quien remarca el incremento de ventas a través de los market place y de rubros no tradicionales como indumentaria, alimentos y bebidas. "La caída del consumo en general es una ventana de oportunidad, en realidad ha potenciado el e-commerce", coincide Marcos Pueyrredón, presidente del Instituto Latinoamericano del Comercio Electrónico, y Global VP Hispanic Market VTEX.



Mariela Censori, gerente comercial de Mercado Libre Moda y directora de la comisión de moda de la CACE, añade en sintonía: "Es cierto que hubo una caída en el consumo, pero lo que termina pasando en general es que el online es bastante contracíclico de lo que pasa en el offline". Guido Glikin, gerente general de Despegar.com, reconoce que el ajuste del tipo de cambio, la salida del cepo y el incremento de tasas tuvo un impacto negativo en el turismo hacia principio de año, pero que luego se revirtió la tendencia a raíz de que se eliminaron ciertas restricciones. "El balance de 2016, en consecuencia, desde la agencia es positivo, ya que continuamos ganando participación de mercado y hoy el usuario tiene menos complicaciones para viajar tanto en el exterior como en el interior, ya que los vuelos de cabotaje vienen mejorando en calidad y frecuencia en los últimos dos años", comenta.



Varios factores explican el buen desempeño de los canales online. Por un lado, sus características propias en cuanto a la facilidad para comparar precios, lo fortalecen en un contexto de crisis. Además, se vive un cambio cultural en los consumidores gracias a las nuevas tecnologías, que aportan dos elementos principales: comodidad y conveniencia. Esto se evidencia claramente con la consolidación del tráfico mobile que ya representa más del 50% de las consultas, aunque aún eso no se traduce masivamente en ventas a través de esos dispositivos, ya que solo el 10% se concretan por esa vía. Otro dato importante es que casi el 60% de los usuarios ya realiza una o más compras por mes.



A la caza del cliente



Sambucetti considera que pese a la caída generalizada del consumo el 2016 "fue un buen año, pero donde las empresas tuvieron que salir a buscar la venta, con promociones y descuentos". "En un mercado recesivo las marcas tomaron conciencia de dónde está la batalla, y ese lugar es el online", añade Censori.



"En Garbarino nos enfocamos en invertir en el desarrollo de la plataforma digital. Trabajamos para mejorar procesos internos y de cara al servicio que se brinda a nuestros usuarios. Esto permitió mantener un crecimiento constante en el canal", señala Carla Acevey, directora de e-commerce de la cadena de retail.



A medida de que el e-commerce en la Argentina adquiere mayor madurez, son cada vez más las empresas que apuestan a la venta online, entendiendo además que la experiencia debe ser omnicanal. Es decir, el cliente percibe a la marca como un todo, independientemente de si se acerca vía online u offline. Puede que para una misma compra utilice ambas modalidades, lo que destaca la importancia para las empresas de lograr una satisfactoria experiencia al cliente sea cual sea el canal que utilice. En ese sentido Censori opina que "el principal desafío es poner al cliente en el centro de la experiencia. Todos queremos vender, pero detrás está generar experiencia y eso va a traer más clientes".



Paralelamente, las compañías locales tuvieron que hacer frente a otro escollo que fue la apertura -con ciertas limitaciones- a productos importados, principalmente desde China. Sin embargo, desde CACE restaron importancia al impacto, el cual creen que "no fue dramático". Incluso le ven un costado positivo a la incorporación de nuevos jugadores en el mercado, ya que la mayor competencia, aseguran, le da mayor impulso al canal.



Desafíos 2017



Las fuentes consultadas coinciden en que uno de los principales desafíos para el año próximo será consolidar al mobile como canal de venta y no solo de consulta. También están otros recurrentes como profundizar en cuestiones vinculadas a la logística, el incremento de la oferta, mejorar la experiencia de los consumidores, y los métodos de pago.



Una comparación con el comercio asiático da cuenta de las posibilidades que tiene el sector. En China ya hay 520 millones de compradores online, de los cuales el 75% compra mobile, y el 90% compra en market place. A nivel de consumidores es el equivalente a todo América Latina. "Lo que vivió China es esa segunda revolución de la mano del mobile, y eso es lo que va a pasar en América Latina", sostiene Pueyrredón y remarca que "la oferta no puede elegir, el consumidor es el que elige".

Fuente: Ámbito