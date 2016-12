Humberto Grondona es el nuevo DT de Arsenal de Sarandí

Humberto Grondona se convirtió hoy en el nuevo entrenador de Arsenal en reemplazo del renunciante Lucas Bernardi, confirmó el club de Sarandí en su cuenta de Twitter.

El técnico se desvinculó de Unión La Calera, de Chile, y volverá al club donde trabajó en la temporada 2001.

De esta manera, Humberto, hermano de Julito Grondona, el presidente de Arsenal, firmará su contrato el lunes y se pondrá al frente del equipo que necesita recuperarse después de una flojísima primera parte de campeonato, mirando de reojo los puestos del descenso.

Humberto Grondona, ex entrenador de los seleccionados argentinos Sub-17 y Sub-20, llegó a Arsenal luego de la negativa de Gustavo Alfaro, actual conductor de Gimnasia y Esgrima La Plata.

"Al primero que fui a buscar para ofrecerle el cargo fue a Gustavo Alfaro. No puede venir porque tiene un compromiso contractual con Gimnasia", dijo Julito Grondona por Radio Continental, que también tenía como candidato a Gastón Esmerado, actual entrenador de Guillermo Brown de Puerto Madryn.

El presidente de Arsenal afirmó que "lo lógico es no arrancar el campeonato" por la falta de ingresos económicos de parte de los clubes, con la incertidumbre sobre la televisación de los partidos.

"Los clubes no se pueden bancar, sobre todo los chicos y de ascenso. No me puedo sentar frente a un técnico porque no sé qué pasará. Es ilógico esto, hasta que no haya un presidente de AFA que nos mande los lineamientos correspondientes no se puede estar", señaló.

Grondona sostuvo que debido al desbarajuste institucional de AFA, la FIFA no la desafilia por Lionel Messi.

"En AFA hay un autoritarismo vergonzoso, estamos como estamos por Messi, no lo jodan. La FIFA no nos desafilia porque tenemos a Messi, no tengo dudas de eso", aseveró.

Regresando al pobre nivel futbolístico de Arsenal en el último semestre de 2016, Grondona dijo que la responsabilidad fue suya.

"Me voy a matar este semestre para que Arsenal se quede en Primera", expresó.