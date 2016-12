La Pampa votó en contra de Portezuelo del Viento y Macri define el futuro de la obra

La Pampa otra vez puso piedras en el camino para el avance de la construcción de la represa Portezuelo del Viento que se hará en Mendoza, pero que aportará energía a todo el país. El gobernador Carlos Verna se negó a firmar el acuerdo de las provincias que integran el Comité Interjurisdiccional de la Cuenca del Colarado (COIRCO), donde el gobernador Alfredo Cornejo presentó este viernes el plan de llenado para la presa.

Según informan diarios de La Pampa, el dirigente pampeano fundamentó su postura en contra, basándose "en los continuos incumplimientos de parte de los sucesivos gobiernos de la provincia cuyana, de todos los acuerdos a los que arribara en el pasado, a la no aceptación de Mendoza a realizar un estudio de impacto ambiental integral, es decir de toda la cuenca sujeto a la aprobación del COIRCO y con anterioridad a la adjudicación de la obra, ya que no se da prioridad al derecho humano del agua, que debe prevalecer por encima de cualquier otro".

Verna dejó, en una nota, su posición:



Mediante Nota Nro. 358 SG/16 he manifestado que, para el caso hipotético e improbable de que el Presidente laude a favor de la validez de la continuidad de la reunión del 9/11 y del acta Nº 68, deje sentada mi oposición a la realización de la obra Portezuelo del Viento.



Fundamento dicha oposición en los continuos incumplimientos de parte de los sucesivos gobiernos de la Provincia de Mendoza, de todos los acuerdos a los que se arribara en el pasado, a la no aceptación por parte de la provincia cuyana de realizar un estudio de impacto ambiental integral, es decir de toda la cuenca, sujeto a aprobación de COIRCO, y con anterioridad a la adjudicación de la obra, y a que no se da prioridad al derecho humano al agua, que debe prevalecer, por encima de cualquier otro.



Para Mendoza los ríos no son interjurisdiccionales, son "sus" ríos y para el resto de las Provincias cursos de aguas esporádicos, y las obras que en ellos se realizan son "sus" obras', es por eso que hemos expresado nuestro descreimiento en el cumplimiento de la provincia de Mendoza de los compromisos asumidos y ha asumirse.



A su vez, la aprobación de la obra en las condiciones actuales planteadas en el Acta 68, contradice los compromisos asumidos públicamente por el Sr. Presidente de la Nación, quien en última instancia deberá también laudar sobre este diferendo planteado, atento a que hemos pedido que se de inicio al procedimiento de resolución de los mismos.



En la Provincia de La Pampa no le creemos al gobierno de Mendoza, y no le creemos no por ser descreídos o escépticos; no le creemos porque la historia nos manda a no creerles, luego de 70 años de robo, despojo y mentiras, luego de incumplimientos de todos y cada uno de los acuerdos que alcanzamos, incluso del fallo de Corte Suprema de Justicia de la Nación de 1987.



Los ciudadanos de la Provincia de La Pampa se manifestaron, se manifiestan y continuaran revelándose contra el despojo del Río Atuel, del Río Salado y la pretensión actual de disminuir hasta secarlo el Río Colorado a través de la construcción y llenado de la obra "Portezuelo del Viento".

Estos reclamos los hace la sociedad en su conjunto sin distinción de colores ni banderías políticas, extremo de madurez política que contrasta ya no solo con la abulia de los habitantes de las Provincias de Buenos Aires y Río Negro, quienes no perciben el grado de peligro y afectación a su derecho humano al agua, a lo que cabría agregar el desinterés de informar y adoptar las decisiones correspondientes por parte de las autoridades constitucionales existentes.



Por tal motivo, y aunque algunos han creído ponerse a jugar a la política, haciendo anuncios altisonantes sobre Portezuelo del Viento, sin tener en cuenta las constantes irregularidades que venimos denunciando, por parte del Comité Ejecutivo primero, y por parte de este Consejo de Gobierno ahora, creemos estar en lo cierto cuando no cedemos ante el pretendido arrinconamiento al que nos quieren someter, sin que ello signifique una negativa al dialogo y a la concertación, que deberá darse respetando la institucionalidad, y no de la forma en que ha pretendido imponerse hasta el momento.

En consonancia con que se viene manifestando dejo aquí constancia que la opinión que la mayoría pretende manifestar, volcada de manera ilegal en el Acta 68, no hace mención ni se trata la ratificación del acta Nro. 692 del Comité Ejecutivo, mediante la cual se otorga el pronunciamiento previo favorable a la construcción de Portezuelo del Viento, contemplándose en forma expresa que no existe pronunciamiento a favor de las obras de toma y conducción del cupo remanente de la Provincia de Mendoza del Río Grande hacia el Río Atuel, según lo establecido en el programa Único Acordado para la Cuenca del río Colorado. Sostengo que el Acta N° 692 debe ser tratada por el Consejo de Gobierno de COIRCO, debiendo ser ratificada en todos sus términos.-

Independientemente de lo manifestado solicito se incorpore al acta la nota Nº 358 donde consta la opinión sostenida por la Provincia de La Pampa.

Frente a este panorama, la obra de Portezuelo del Viento dependerá del arbitraje del presidente Mauricio Macri, máxima autoridad del COIRCO, para comenzar a seguir ejecutada a mediados de 2017, según el pronóstico del gobierno de la provincia.