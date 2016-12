Silvina Escudero, contra la pirotecnia con una foto hot

Silvina Escudero le puso el cuerpo a la campaña que pretende frenar el uso de fuegos artificiales, frecuentes en estas fiestas. La sensual bailarina escribió sobre su espalda desnuda “No a la pirotecnia” y la red estalló.

“Por unas fiestas en paz! No a la PIROTECNIA: protejamos a los bebés, niños, animales!!! #noalapirotecnia #navidad #paz #sinaccidentes #sanrafael”, escribió la morocha junto a la imagen que muestra su escultural cuerpo semi desnudo.

Si bien recibió comentarios de apoyo a la causa y elogios por su increíble anatomía, también tuvo algunos comentarios negativos.

Por eso, editó su posteo y expresó: “Si a alguien le molesta mirar mi espalda y/o mi cola, no me sigan! Subo las fotos que quiero. En este caso quise hacerme ver porque para mí es muy importante el mensaje. Todos los años hago campaña x y para lo mismo. Así que opinen lo que quieran, no me importa. Los que critican rebalsan de tiempo mal gastado, antipatía, resentimiento, envidia…. seguiría pero me voy a la pileta con mi familia! Disfruten sin criticar, van a ser más felices!”.