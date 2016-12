La anfitriona perfecta: la mesa de Navidad

Quedan tan solo pocas horas para que llegue Navidad y ya desde el 8 de diciembre, tu casa está decorada con objetos para recrear una perfecta atmósfera festiva. Ahora solo te queda un detalle, y es tal vez, uno de los más importantes para la Noche Buena: la mesa navideña.

Ya sea que busques un estilo más recargado u optes por una mesa minimalista, saber vestir tu mesa navideña permitirá que tus invitados disfruten aún más de esta noche tan especial. Es por ello, que hoy te damos algunos consejos para que hagas de ella, la anfitriona perfecta.

Los colores

Si bien cuando uno habla de Navidad, el rojo es el color que inmediatamente asociamos a este momento del año. Sin embargo, no es el único.

Así, el verde juega siempre un papel importante, al igual que el blanco, y los tonos metalizados, dorados y plata, cobran cada vez mayor protagonismo en la decoración navideña. Por eso, estos tonos que invitan a la buena suerte, la esperanza, la paz y la celebración deberían ser los colores que compongan la paleta con la que deberías jugar a la hora de decorar tu mesa navideña.

La naturaleza

Los elementos vegetales, tanto flores como musgos, muérdago, helecho o abeto, así como las maderas sin tratar, las piñas e, incluso, las frutas de temporada, cada vez ganan más puntos a la hora de incorporar detalles naturales no solo en centros de mesa, sino también en los platos de sitios, servilleteros o adornos para las sillas.

Además, no te olvides de las velas, que aportarán calidez y una agradable luz indirecta (eso sí, nada de velas perfumadas que alteren los aromas y sabores de tus platos).

La vajilla

¡Nada de emplear cubiertos con cabo de madera! Qué mejor momento que esperar la llegada de la Navidad con tus mejores vajillas, mantelerías y cuberterías y hasta esas piezas de familia que muchas veces no sabés cómo y cuándo usarlas. Bueno, esta noche es el momento ideal para sacarlas de los armarios y lucirlas a pleno frente a tus invitados.

Recordá que hay elementos que no pueden faltar, como velas y flores, que pueden ir en solitario o en portavelas, jarrones, etc. Eso sí, hay una regla de obligado cumplimiento, y es que no se puede poner ningún objeto decorativo que entorpezca la visión o comunicación de dos comensales, así es que ¡cuidado con las alturas de estos elementos!

Por último, qué mejor que dar ese toque bien personal con algún detalle que podás hacer vos misma.

Con algunas ideas, materiales acordes y hasta bajo presupuesto, podés personalizar tu mesa navideña con flores, rafias, lazos y telas como la arpillera. ¡Todo vale para que esta noche conviertas tu mesa en el centro de atención de todos!