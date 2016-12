Sólo 3 de cada 10 argentinos considera que 2017 será mejor

Tres de cada 10 argentinos considera que el 2017 será mejor que el año en curso respecto de la economía del país, según un informe del Centro de Opinión Pública y Estudios Sociales dependiente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), titulado "Balance del año y perspectivas para el 2017 - Informe Final".



El documento hace hincapié en los siguientes seis ítems: cómo los argentinos enfrentan las fiestas de Navidad y Año Nuevo; cómo les fue en 2016; evaluación del primer año de Gobierno; cambios en los consumos de los argentinos; relación de la sociedad con la Confederación General del Trabajo (CGT) y perspectivas electorales de cara a las elecciones legislativas del 2017.



De cara a Navidad y Año Nuevo, la mitad de los argentinos consideran que serán unas fiestas austeras mientras que un 4% sostiene que van a ser más abundantes que las del 2016. No obstante, la retracción también se detecta en los núcleos de ingresos más altos, como el caso del 37,5% entre los que ganan más de $ 50 mil, que plantea una mesa con menos productos.



En otro orden, la encuesta revela que el 52% de quienes consideran que sus ingresos se deterioraron durante este año, evalúa el año como "malo" o "muy malo". Por otro lado, "la mitad de quienes han logrado mantener la capacidad de compra considera a 2016 como un año bueno". Asimismo, la mayor merma del poder adquisitivo percibido se da en los hogares de menores ingresos, que suele utilizar la mayor parte del dinero en consumos alimenticios.



"Fue un año muy duro y muy difícil para los argentinos. Nos encontramos con que gran parte del país, más de la mitad está enojado o preocupado por la situación actual del país", sostuvo Carlos De Angelis, titular del Centro de Opinión de Pública y Estudios Sociales de la UBA.



"La gran pérdida del trabajo y los ingresos en un marco de alta inflación es una situación que se ha ido acumulando a lo largo del año. La gente no está en condiciones de enfrentar grandes gastos. Sobre todos los sectores más bajos, que no pueden hacer regalos. Va a ser una navidad bastante triste", detalló.



Evaluación del Gobierno nacional



La evaluación del Ejecutivo nacional se da en el marco del primer año de gestión del presidente Mauricio Macri. En ese sentido, "la evaluación modal" es "regular" (27%) aunque la consideración "muy malo" (19,7%) supera en 15 puntos a la de "muy bueno" (4,9%).



En términos de calificaciones, modelo de estimación muy discutida en estos días luego de la autoevaluación del Presidente, quien se calificó con un 8, el resultado de la consulta da un 22% que evalúa a Macri con un 1, un 16% que le otorga un 6, al tiempo que un 15,1% considera que merece un 8. No obstante, hay que remarcar que un 10,3% le colocó 9 y 10 puntos como síntesis del primer año de gestión.



En ese sentido, De Angelis dijo que "la sociedad está estimando que el año que viene va a ser peor" y que además "la gente tiene mucha incertidumbre" de cara al futuro.



Empleo, disminución de la pobreza, inflación y salarios



A la hora de comparar el 2016 respecto del 2015, el 58% de los encuestados consideró que la posibilidad de conseguir trabajo "empeoró", el 27,5% que "sigue igual", el 7,1% que "mejoró" y 6,9% "no sabe".



En cuanto a la inflación, el 53,7% cree que "empeoró", el 27,6% que "sigue igual", 11,6% dice que "mejoró" y 7,1% "no sabe". Respecto de la situación de los salarios, 43,3% opina que empeoraron, 38% que siguen igual, 13,4% dice que mejoraron y 5,4% sostiene que no sabe.



En este punto, el titular de titular del Centro de Opinión Pública de la UBA sostuvo que "hay un clima pesimista" y que "no se ven esos brotes verdes" que había vaticinado el Gobierno para el segundo semestre, al tiempo que añadió que "no hay un escenario donde se recupere el ingreso perdido".



Accionar de la CGT



En este punto, el informe da cuenta de la consideración de los consultados acerca de las decisiones tomadas por la central obrera. Se les ofrecieron a los relevados cuatro frases de apreciación de la CGT solicitando si están de acuerdo, parcialmente de acuerdo o en desacuerdo.



"Se están esforzando para conseguir los mejores logros para los trabajadores" tuvo apenas un 14% de acuerdo, "Están esperando el momento oportuno para tomar medidas" obtuvo una aceptación del 22,8%, "Negociaron con el gobierno a espaldas de los trabajadores" un 19,4% y "Lo único que les importa son sus propios intereses" un 47%.



Perspectivas electorales 2017



"En el año 2017, se realizarán las elecciones legislativas y se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y el tercio de la de Senadores", apunta el informe. En ese sentido, las opciones fueron tres: si piensa votar candidatos del Gobierno Nacional; si va a votar candidatos opositores o si va a preferir candidatos ni oficialistas ni opositores.



"La base electoral del Gobierno Nacional es del 30% y 27% no sabe lo que va a hacer", destaca la encuesta al tiempo que agrega que "por el contrario, el 24% va a votar a los candidatos que estimen como opositores".

Fuente: Ámbito