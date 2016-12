Videos: los villancicos que arrasan en internet

James Corden haz conseguido montar en su famosísimo Carpool Karaoke a muchas estrellas de la canción para cantar All I Want For Christmas Is You. El villancico, que es de Mariah Carey, empieza a ser cantado por ella y el presentador en el coche, como no decorado para la ocasión. Además, la acompañan otras estrellas cantando el villancico en el coche, como Elton John, Lady Gaga, Adele, Chris Martin o los Red Hot Chili Peppers entre otros. El vídeo fue publicado el día 15 de diciembre y cuenta ya con casi 22 millones de visualizaciones en Youtube.



Por otra parte, el presentador Jimmy Fallon ha reunido a estrellas de diversos campos. Scarlett Johansson, Matthew McConaughey o Reese Witherspoon son sus actrices protagonistas, el productor Seth McFarlane también toma parte en el clip y como estrella musical destaca el exbeatle Paul McCartney, que es el último en unirse al conjunto de voces y queda como elemento principal del vídeo. Además cuenta con la banda The Roots, que siempre acompaña al presentador en su programa The Tonight Show.



Fuente: La Razón / YouTube