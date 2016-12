Malevo, gauchos for export

Con un programa especial de media hora que presenta al gran público a los integrantes de Malevo, Sony Entertainment Television estrenará la nueva temporada de America’s Got Talent, el ciclo del cual participaron los bailarines argentinos. A partir de las 22 del jueves 22, comienza la nueva temporada del ciclo que busca nuevas estrellas y el viernes 23, a las 21.30 y justo antes del segundo capítulo del reality, Ronnie Arias tendrá la oportunidad de acercarnos a los miembros de esta agrupación gauchesca en el especial Malevo tiene talento.

Este especial producido en el país (una clara muestra de la compañía televisiva de la intención de retomar las producciones en la Argentina que discontinuaron hace un par de años) tendrá gusto a poco, ya que los Malevo son tan buenos que uno quisiera quedarse viéndolos por mucho tiempo.

Pero sirve a modo de primer acercamiento a estos jóvenes, comandados por Matías Jaime, que llevan diez años tratando de alcanza su sueño de llevar el folclore argentino por todo el mundo. Bombos, zapateo y el uso artístico de las boleadoras se combinan con cabellos húmedos y camperas de cuero para dar una imagen moderna y accesible a la juventud que puede sentirse identificada con estos verdaderos acróbatas de la danza que no sólo bailan sobre un tablado sino que usan planos inclinados y lanzas para completar el gran atractivo visual que tienen.

Por algo, apenas actuaron por primera vez en el ciclo frente al exigente jurado encabezado por Simon Cowell (el mismo que creó a One Direction) fueron aplaudidos de pie por todo el público reunido en el auditorio.

Los integrantes de la agrupación (que llegan a 16 según el ámbito y la coreografía) ya lograron vivir de esta actividad y sueñan con llevar su show a Las Vegas mientras recorren el país y el exterior con sus exhibiciones. Incluso, en rueda de prensa, confesaron que varias veces se replantearon dejar la vocación ante las dificultades, pero finalmente ésta prevaleció y hoy cosechan el triunfo. Si no pudiste verlos, no te pierdas este programa especial porque, realmente, son fantásticos.

