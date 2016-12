Lucas Bernardi estuvo en Mendoza y ya posó como DT del Tomba

Lucas Bernardi es oficialmente el DT de Godoy Cruz. Si bien el ex entrenador de Newell's Old Boys y de Arsenal de Sarandí no ha firmado su contrato, este jueves estuvo en Mendoza y se reunió con los dirigentes.

El ex volante leproso visitó la provincia para terminar de definir los detalles de su contrato con José Mansur y, además, para conocer el predio que el Expreso tiene en Coquimbito.

Las páginas oficiales de Godoy Cruz en Facebook y en Twitter publicaron una foto del entrenador junto al manager deportivo del club, Daniel Oldrá, y al presidente Mansur y le dieron la bienvenida al DT.

Llamativamente, no hubo ni siquiera un comunicado oficial del club para dar una noticia, que hasta el momento no había sido confirmada.

Bernardi, reemplazante del renunciante Sebastián Méndez, regresará a la provincia los primeros días de enero donde será presentado oficialmente para luego comenzar la pretemporada (arrancaría entre el 3 y el 5 de enero).

Godoy Cruz tendrá un 2017 cargado de actividad, ya que además de disputar el torneo local de Primera División, jugará la Copa Argentina y la Copa Libertadores de América, integrando el Grupo 6, junto a Atlético Mineiro (Brasil), Libertad (Paraguay) y Sport Boys (Bolivia).

Bernardi llega a Mendoza después de haber dirigido 18 partidos al primer equipo de Newell's y 5 encuentros a Arsenal de Sarandí, en ambos casos con más resultados negativos que positivos.

Por lo tanto, el arribo del ex jugador, que pasó por el Mónaco y el Olympique de Marsella, de Francia, es una nueva apuesta de la dirigencia tombina.

Bienvenido Lucas Bernardi. Nuevo entrenador del Club Godoy Cruz Antonio Tomba. Te deseamos éxitos en esta nueva etapa. pic.twitter.com/lzT7YFTzhg — Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) 22 de diciembre de 2016