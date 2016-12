"Es un privilegio conseguir un logro histórico para el país"

El capitán de Copa Davis, Daniel Orsanic, señaló que "es un privilegio" haber conseguido "un logro histórico" para el tenis argentino al obtener el título del mundo por primera vez y destacó, "sobre todo", el "mensaje que se está mandando, de respeto y de trabajo".

"Siento mucho agradecimiento por lo que nos está tocando vivir, mucha responsabilidad también de seguir mandando un mensaje, una manera de pensar, más allá del resultado tan lindo que se logró, y mucha satisfacción, obviamente. Conseguir un logro histórico para el deporte de uno es un privilegio muy grande, es algo que no se había dado nunca hasta ahora. Te imaginarás que estamos muy contentos, pero sobre todo también por el mensaje que se está mandando, de respeto y de trabajo en grupo", remarcó en diálogo con DyN.

Tras el título en Zagreb, confió que siente "mucho cariño por parte de la gente, tanto de la del tenis como fuera de él", aunque "de a poco" va "asimilando lo que pasó".

En una copa que a Argentina se le hacía esquiva, con cuatro finales perdidas y constantes divisiones y peleas en los grupos, Orsanic prefiere no considerarse "ni mejor ni peor" que capitanes anteriores y ver la obtención de la ensaladera como "un merecimiento de todo el tenis".

"Siento que tenemos mucha confianza en lo que hacemos. Estamos convencidos de lo que hacemos, pero también creo que cada capitán en su momento hizo lo que pudo, cada jugador hizo lo que pudo, y a nosotros nos tocó ganarla. Pero creo que es un aprendizaje permanente. Nosotros hemos aprendido mucho de los equipos anteriores, cosas buenas y no tan buenas, y dimos lo mejor nuestro, que fue coronado con un logro muy importante, pero no me considero ni el único en haber conseguido nada, ni mejor ni peor, me siento parte del tenis argentino y es un merecimiento de todo el tenis ésto", descartó.

Pensando en las próximas convoacatorias, Orsanic dijo que los jugadores "recién están volviendo" de sus vacaciones y ahora se irá "comunicando con cada uno de ellos" para estudiar la disponibilidad de cada uno.

Argentina iniciará el torneo con la serie ante Italia que se jugará entre el 3 y el 5 de febrero en Parque Sarmiento.