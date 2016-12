Último conteo: Hillary superó por 3 millones de votos a Trump

La ex candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, habría superado por 2,9 millones de votos al republicano y ganador de los comicios presidenciales de Estados Unidos, Donald Trump.



Así al menos lo revela un informe publicado por el boletín independiente The Cook Political Report, en el que se contabilizaron la totalidad de los sufragios en los 50 estados y en el distrito de Columbia.



El reporte establece que la demócrata y perdedora de las elecciones, ganó en lo que respecta a voto popular y que obtuvo 65,8 millones de votos, lo que representa un 48.2%. Mientras que el magnate habría logrado los 62,9 millones (46.1%).



Trump se quedó con el sillón de la Casa Blanca, debido a que en Estados Unidos la elección es indirecta. Así, el multimillonario se adjudicó 304 votos electorales, superando con creces los 270 necesarios para acceder al liderazgo del país. Clinton, en tanto, sólo se quedó con 227 de ellos. Así, el magnate fue confirmado como presidente electo por el Colegio Electoral.



Según las últimas cifras, Clinton superó el número de votos populares con los que el ex Presidente George W. Bush ganó las elecciones en 2004 y se acercó bastante a los obtenidos por el actual Mandatario, Barack Obama, quien alcanzó 65,9 millones de sufragios.



El hecho de que el ganador de las elecciones haya obtenido menos papeletas a favor que el perdedor sólo ha ocurrido cinco veces antes en el país norteamericano. La última ocurrió precisamente en 2004, cuando Bush tuvo un menor porcentaje que el demócrata Al Gore. No obstante, nunca se había registrado una diferencia tan amplia entre ambos candidatos como ahora.



Fuente: Emol.com