Calvin Harris celebra sus mil millones de visitas

El DJ escocés celebró que con su éxito del 2014 "Summer, superó la barrera de las mil millones de reproducciones en YouTube.

"Summer" se une a "This Is What You Came For" en el club de 1.000 millones de visitas, aunque la colaboración de Harris con Rihanna tomó medio año para alcanzar esa marca; "Summer", que cuenta con su propia voz, se cayó todo el camino de vuelta en abril de 2014.

1 billion views of the Summer video !! 2nd of the year, thank you í ½í¹ pic.twitter.com/ZxbFZvAyDr — Calvin Harris (@CalvinHarris) 22 de diciembre de 2016