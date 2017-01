Accesorios que tienes que llevar cuando viajás

En este post les mostraremos 5 artículos pequeños que debes llevar cuando viajes. Algunos de ellos probablemente ya los tengas y no los necesites comprar, pero afortunadamente si no tienes alguno, todos son bastante económicos (no más de $15 USD).

1. Paraguas

En post anteriores ya habíamos hablado de la importancia de llevar siempre un paraguas o un impermeable. Por ser tan indispensable este accesorio vale la pena ponerlo ahora en esta lista.

Imagina que estas caminando por la ciudad y te la estás pasando bien descubriendo nuevas cosas, sin embargo empieza a llover y tienes que regresar corriendo al hotel aunque no lo quieras. Todo esto se hubiera podido solucionar si tuvieras un paraguas a mano.

A menos que viajes al desierto, en prácticamente todo el mundo llueve, por lo que no está de más llevarlo en la mochila siempre.

2. Antifaz para dormir

Si eres una persona de sueño ligero o que le cuesta trabajo dormir fuera de casa, los antifaces para dormir son una excelente opción para poder descansar mejor. No son tan difíciles de encontrar, hasta eso en muchos hoteles o en los kits de bienvenida de las aerolíneas lo regalan, pero “por si las dudas” intenta llevar uno en el equipaje.

3. Gafas de sol

Lo más habitual es que las personas viajen en verano, es decir, en la época con más sol del año. Según comentan los expertos, la exposición prolongada al sol puede causar una buena cantidad de problemas en tus ojos entre los que está la degeneración macular, pterigión y en el peor de los casos, ceguera.

Así es, los lentes de sol no solo sirven para vernos bien.

4. Bolsas de plástico

Se pueden usar para separar la ropa sucia, guardar objetos pequeños o incluso como impermeables improvisados. La gran ventaja que tienen las bosas de plástico es que las puedes conseguir en cualquier parte, por lo que no es necesario comprarlas.

5. Adaptador de enchufes

Aunque no lo parezca, en el mundo hay muchos tipos de enchufes ya que no es un estándar global.

Los adaptadores de enchufes que habitualmente se venden en los aeropuertos o en las zonas turísticas son caros, así que es aconsejable comprarlo en tu lugar de origen. Lo puede comprar en tiendas de accesorios de electrónica o si no llegas a encontrarlo, prueba en Amazon o en alguna tienda en línea del estilo.