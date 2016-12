Uno por uno: todo lo que debés conocer de los rivales del Tomba en la Libertadores

Godoy Cruz ya sabe quiénes serán sus rivales en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2017. El sorteo dejó al Tomba en la misma zona que Atlético Mineiro (Brasil), Libertad (Paraguay) y Sports Boys (Bolivia).

El conjunto brasileño aparece como gran favorito del grupo mientras el equipo boliviano es, en teoría, el más débil. Por eso, al menos en la previa, Libertad aparece como "el" rival de Godoy Cruz para buscar un cupo en los octavos de final del torneo más importante del continente.

Atlético Mineiro

- Cabeza del grupo 6 y, a priori, el favorito.

- Clasificó a la Libertadores tras conseguir el 4° puesto del Campeonato Brasileño 2016.

- Jugará por 9º vez la Copa Libertadores. Fue campeón en 2013.

- Ocupa el 9º puesto en el ranking de la Conmebol.

- Su figura es un argentino: Lucas Pratto.

- Otros jugadores importantes son Robinho, Fred y el arquero Victor.

- El otro argentino del plantel es Jesús Dátolo.

- Su hinchada es conocida como "A Massa" ("La Masa"). Tiene gran reconocimiento en Brasil por ser una de las hinchadas más fieles a su equipo.

- Su estadio es el Raimundo Sampaio (más conocido como Estadio Independencia) y tiene capacidad para 23.000 espectadores.

- Equipo base: Victor; Marcos Rocha, Gabriel, Erazo, Fábio Santos; Rafael Carioca, Leandro Donizete, Júnior Urso, Luan; Robinho, Lucas Pratto.

Libertad de Paraguay

- Clasificó por ser campeón del Torneo Apertura 2016 con mayor puntaje de la temporada 2016.

- Jugará por 16º vez la Copa Libertadores. Fue semifinalista en dos oportunidades (1977 y 2006).

- 21º en el ranking de la Conmebol.

- Al igual que Godoy Cruz, tendrá un nuevo DT en 2017: el español Fernando Jubero.

- El arquero uruguayo Rodrigo Muñoz, el experimentado delantero Santiago Salcedo y la joven promesa Jesús Medina son sus jugadores más importantes.

- Equipo base: Rodrigo Muñoz; Luis Cardozo, Antolín Alcaraz, Adalberto Román, Sergio Vergara; Antonio Bareiro, Sergio Aquino, Iván Ramírez, Jesús Medina; Jorge Recalde, Santiago Salcedo.

- Su estadio se llama "Dr Nicolás Leoz" y tiene capacidad para 10.000 espectadores. Puede hacer de local también en el estadio "Defensores del Chaco", con capacidad para 42.000 espectadores.

- En 2016 jugó 46 partidos por torneos locales, con un saldo de 25 victorias, 8 empates y 13 derrotas.

- Es un equipo que sorprende cuando juega como visitante: 14 de sus 25 triunfos los consiguió en esa condición.

Sport Boys Warnes, de Bolivia

- Clasificó por ser campeón del Torneo Apertura 2015-16.

- Su estadio se llama "Samuel Vaca Jiménez", con capacidad para 9.000 personas. Aunque puede jugar como local en el estadio Édgar Peña Gutiérrez, en Santa Cruz de La Sierra, con capacidad para 17 mil personas.

- 162º en el ranking de la Conmebol.

- Será su primera participación en la Libertadores.

- Equipo base: Yadín Salazar; Jordy Candia, Grenddy Perozzo, Cristian Coimbra, Rosauro Rivero; Alejandro Melean, Jhasmani Campos, Edivaldo Rojas, Samuel Galindo; Leonardo Vaca, Marcos Ovejero.

- El campeonato boliviano que lo clasificó a la Libertadores 2017 se jugó en el segundo semestre del 2015. Este año, el equipo tuvo un flojo desempeño: jugó 46 partidos, con 11 victorias, 19 empates y 16 derrotas.

- Se hace fuerte jugando como local, donde no perdió en todo el año (9 triunfos y 14 empates). Como visitante, el rendimiento se desploma: apenas dos victorias, cinco empates y 16 caídas.

- Una buena noticia para Godoy Cruz es que su estadio no está ubicado en la temible altura boliviana: la ciudad de Warnes está a menos de 400 metros por encima del nivel del mar.

- Su entrenador es el experimentado Xabier Azkargota.

- Su gran figura, Jhasmani Campos, dejará el equipo para jugar en Asia. Como referentes quedan Rosauro Rivero y el atacante argentino Juan Vogliotti.

- El club boliviano ganó fama mundial en 2014 cuando anunció la contratación de Evo Morales. Sin embargo, el presidente del país, que tenía 54 años, no jugó ni un minuto en el equipo.