Claves para cuidar nuestro corazón durante las fiestas

Diciembre no llega solo, generalmente viene acompañado de niveles considerables de estrés, de intensos calores y de una serie de festejos con amigos, familia, compañeros de trabajo y las propias fiestas de fin de año, todos ambientes muy propicios para las excesos de alcohol y los ‘atracones’ de comida, no siempre de la más sana ni de la más recomendable.

Hay que tener en cuenta que también se incrementan las horas al volante, debido a más traslados, ya sea para visitar familiares o para escapadas durante el fin de semana, con un mejor clima y jornadas de luz más extensas, y las actividades al aire libre, muchas veces realizando deportes a los que no estamos acostumbrados y que salimos a practicar luego de un suculento asado o en intervalos con las conocidas picadas (altos contenidos grasos y altos contenidos de sal), frecuentemente con alcohol en abundancia.

Todo esto hace de diciembre un mes que deja muy desprotegida la salud cardiovascular, incrementando el riesgo de sufrir un ataque vascular, ya sea cerebral, un infarto agudo de miocardio, o cualquier otro tipo de episodio coronario. "Es importante tener en cuenta que las afecciones cardiovasculares en la Argentina producen prácticamente 1 de cada 3 fallecimientos”, expresó Alejandro Cherro, presidente del Colegio Argentino de Cardioangiólogos.

El escenario poco saludable que suele acompañar las fiestas, se potencia en aquellas personas -que lamentablemente no son pocas- que ya conviven con algún factor de riesgo cardiovascular. “En efecto, según las conclusiones presentadas en la última Encuesta Nacional sobre Factores de Riesgo del Ministerio de Salud de la Nación, 1 de cada 4 mayores de 18 años es fumador (25,1%), 6 de cada 10 (57,9%) presenta sobrepeso (37,1%) u obesidad (20,8%), 1 de cada 2 personas (55,1%) no hace actividad física, casi 2 de cada 10 (17,3%) agrega siempre sal a las comidas antes de probarlas, 3 de cada 10 (34,1%) son hipertensos, 1 persona de cada 10 (9,8%) tiene diabetes o glucemia elevada, y el consumo promedio diario de frutas y verduras es de solo 1,9 porciones contra 5 que señalan las recomendaciones nutricionales”, afirmó Maria Bayón, cardioangióloga intervencionista, miembro del CACI.

Atendiendo a estas circunstancias, desde el Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas brindaron una serie de recomendaciones, cada una referida a una de las primeras 6 letras de nuestro abecedario, para tener en cuenta durante estas fiestas:

Actividad física: evitarla por lo menos durante la primera hora posterior a cada comida. En el proceso de la digestión, se acumula sangre en la región del sistema digestivo y sobre exigir al cuerpo con ejercicio puede afectar la función cardiovascular. Tampoco realizar aquellas actividades a las que no se está acostumbrado o para las que no se ha recibido suficiente entrenamiento.



Bebida: no tomar alcohol antes de manejar un auto. Si no es conductor, se recomienda una o dos copas como máximo y tratando de no mezclar distintos tipos de bebidas. Siempre debe habera agua o bebidas sin alcohol disponibles sobre la mesa.



Comida: evitar los excesos. Seleccionar los más livianos y saludables y controlar el tamaño de las porciones. Si comió en forma abundante intentar compensarlo con una ingesta menor en las siguiente comida.



Descanso: hay que descansar y dormir ocho horas. Hay que organizarse para cumplir con sus compromisos restándole el menor tiempo posible a sus horas de sueño.



Estrés: no acumular una cantidad de actividades que luego no se van a poder concretar. No pretender dejar todo resuelto por el solo hecho de que termina el año. Muchas cosas pueden postergarse para los primeros días de enero y nada va a cambiar por eso.



Fumar: el cigarrillo, además de ser altamente cancerígeno, es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular. El tabaquismo genera un proceso de ateroesclerosis acelerada de las arterias que lleva indefectiblemente a la enfermedad cardiovascular. Estas fiestas pueden ser una muy buena oportunidad para dejar el cigarrillo.

Aníbal Damonte, vice-presidente del CACI, dijo que “es frecuente recibir pacientes con múltiples factores de riesgo de enfermedad coronaria que luego de haberse excedido en las comidas y en la bebida, realizaron ejercicios físicos o esfuerzos no habituales, que les produjeron una descompensación coronaria. Particularmente, diciembre es una época del año donde queremos hacer en pocos días todo aquello que nos quedó pendiente. Recomendamos enfáticamente precaución y cuidado. Está muy bien comer algo rico y brindar con la familia, pero debemos hacerlo conscientemente y atendiendo las limitaciones de nuestro cuerpo”.

