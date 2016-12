Kylie Minogue es la dueña de la canción disco más influyente del siglo

En septiembre de 2001 el mundo cambió para siempre, pero eso ya es un lugar común. Si aquel año la imagen de dos gigantescas torres en llamas se incrustaban en nuestras retinas, una canción aparentemente simple y de cadencia repetitiva se instalaba en nuestros oídos. Can’t get you out of my head era un lugar común (una canción disco sobre enamorarse) y a la vez lo más desconcertante que habiamos escuchado nunca. Pero también era la respuesta perfecta a un mundo que se había convertido en una montaña rusa imprevisible y turbador: era previsible, suave, sin sobresaltos. Baladas sobre héroes y resistencia se convertían en canciones oficiales de aquel momento. Pero una sobre los caprichos del destino y la obsesión instalada en el córtex cerebral en forma de enamoramiento se convertiría en la más radiada de la década.

La australiana Kylie Minogue se convirtió en número uno en 40 países. Y solo necesitó una composición con cero estrofas, tres estribillos, dos cientos las y, según sus compositores y productores, tres horas y media de trabajo para su creación.

La canción fue escrita por Cathy Dennis y Rob Davis. Rob formó parte de una banda británica de glam rock en los setenta. Ella, aunque gozó de algunos éxitos de la radiofórmula de los noventa, acabó años más tarde firmando éxitos incontestables como Toxic de Britney Spears o I kissed a girl de Katy Perry. De aquí sólo podía salir algo bueno, así que Simon Fuller, que quizá a usted le suene por crear el programa de televisión American Idol y haber sido mánager de David Beckham, el piloto Lewis Hamilton, Amy Winehouse o la mitad de las Spice Girls, les juntó para hacer un par de canciones.

El proceso de grabación. Según afirmaron Davis y Dennis, fue sencillo. Para ello se sirvieron del programa Cubase (el mismo que se usó para la creación de Believe de Cher unos años antes) instalado en el ordenador de Davis mientras Cathy Dennis cantaba eso de “I just can’t get you out of my head” sobre una base de guitarra acústica. La creación fue tan sencilla que terminaron en poco más de tres horas durante una tarde de otoño del año 2000 en la propia casa de Rob. “Teníamos la parte de ‘I just can’t get you out of my head’ y teníamos el puente, pero necesitaba algún gancho más y ahí salieron los la la las. Sabíamos que no necesitaba más letra, así que empecé a cantar ‘la, la, la…’”, aseguró Dennis quien afirmó haberse inspirado en temas de Run DMC y Kraftwerk para crear la canción.

La canción, por entonces huérfana, fue a parar a la cantante británica Sophie Ellis-Bextor, quien también la rechazó, y probablemente a día de hoy sigue arrepintiéndose. Afortunadamente, poco después de los sucesivos rechazos, Davis conoció a Jamie Nelson, hombre de confianza de Kylie Minogue, y le envió una cinta de cassette con el tema. Nelson quedó maravillado por los acordes, los toques de electropop y por los la la las, así que no se lo pensó dos veces. Habló con la propia Kylie y al mes siguiente la australiana se encontraba en el estudio de grabación a punto de hacer historia.

Ahora, al igual que Madonna o Cher, Kylie sufre de “ageism”: esa discriminación musical que la reina del pop denunciaba hace apenas unos días en una gala de premios y que dice que si usted es mujer y tiene más de 40 años, olvídese de triunfar en el mundo del pop.

Fuente: Medios / Vanity Fair / YouTube