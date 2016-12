Los acontecimientos científicos que marcaron el 2016

El mundo de la ciencia tuvo grandes anuncios durante el año, la humanidad dio grandes pasos y encontró planetas habitables, desarrolló técnicas para evitar mutaciones genéticas deficientes y algunas especies de animales dejaron de estar en peligro de extinción, entre otros.

Estos fueron los hechos que marcaron el 2016:

Pandas fuera de peligro

En septiembre la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza (UICN) clasificó al oso panda como "vulnerable" en lugar de "amenazado", por lo que ya no se encuentra en peligro de extinción. Las buenas noticias son que su número se ha elevado un 17% en la última década (en 10 años se ha pasado de 1.596 a 1.864 ejemplares), gracias al aumento de los ejemplares que viven en libertad en el sur de China. Aunque los pandas siguen siendo vulnerables es una buena noticia para la biodiversidad.

Detección de ondas gravitacionales​

El Observatorio de Detección de Ondas Gravitaciones (LIGO) logró detectar el 11 de febrero de 2016 las ondas gravitacionales. La detección fue gracias a dos agujeros negros que colisionaron hace 1,3 mil millones de año. Esta fusión de dos agujeros negros a unos 410 megapársecs de la Tierra recibió el código GW150914. Nunca antes habían conseguido detectarse. Gracias a este hito científico, pudimos obtener una prueba de la teoría de la relatividad general en el régimen de campo fuerte y permitirá a los científicos estudiar el cosmos de una manera completamente nueva.

Reducción del agujero de la capa de ozono

En julio de 2016 los científicos atmosféricos informaron que el agujero de ozono que protege la Tierra de la radiación UV está empezando a sanar. Los datos indican que, gracias al Protocolo de Montreal firmado en 1987 -para limitar el uso de sustancias químicas que destruyen el ozono- , el agujero de la capa de ozono se redujo más de 4 millones de kilómetros cuadrados, (aproximadamente la mitad del territorio del Brasil) desde que alcanzó su pico en 2000. El Protocolo de Montreal redujo drásticamente la fabricación de estos compuestos, como los clorofluorocarbonos o CFC, que se empleaban para aires acondicionados, refrigeradores y otros productos. Entró en vigor en 1989 y eliminó los CFC por completo en 2010.

Expansión del virus Zika​

Según el científico Sonja Rasmussen de los U.S. Centers for Disease Control and Prevention en Atlanta (EE. UU.), "este es el año en que la gente se convenció de que este virus transmitido por mosquitos podría causar defectos de nacimiento". El zika se propaga principalmente a través de la picadura de un mosquito de la especie Aedes que esté infectado pero, además, puede pasar de una mujer embarazada al feto que puede causar ciertos defectos congénitos. En diciembre de 2016 Puerto Rico informó de más 34,000 personas infectadas por Zika, 2.700 de ellas mujeres embarazadas. Este extremo inundó a las mujeres embarazadas con incertidumbre y con miedo. "Es realmente aterrador estar embarazada ahora", comenta Rasmussen.

Bebés de 3 padres

En septiembre de 2016 nació el primer bebé con una nueva técnica de fertilidad usando ADN de tres personas. Este bebé de tres padres genéticos tiene el ADN normal de su madre y su padre, más una pequeña porción de material genético de una donante. Esta controvertida técnica permite que los padres con mutaciones genéticas raras puedan tener bebés sanos.

Descubrimiento de "Proxima B"

El 24 de agosto de 2016 descubrimos un planeta gemelo de la Tierra potencialmente habitable en el entorno de la estrella más cercana al sol, Proxima Centauri (se encuentra a solo 4,5 años luz de la Tierra). Este planeta bautizado como Proxima b es rocoso y de un tamaño similar al de la Tierra. Por si esto no fuera poco, se encuentra en la zona habitable de este sistema. Como curiosidad, el día y el año en este exoplaneta duran lo mismo: 11 días.

Pérdida de hielo en el Ártico

En este mundo de clima cambiante, la pérdida extrema de hielo marino en el Ártico es una noticia más que preocupante. El hielo se contrajo 4,14 millones de kilómetros cuadrados este verano, muy por debajo de la media de 6,22 millones de kilómetros cuadrados. Gran parte del hielo de varios años ha sido reemplazado por hielo más delgado y estacional. Los cambios del hielo marino tiene y tendrá consecuencias devastadoras en los ecosistemas.

Frenando el envejecimiento

Un equipo de científicos del Instituto Salk de Estudios Biológicos en California (EE.UU.) liderado por el investigador español Juan Carlos Izpisúa Belmonte nos acerca el sueño de la vida eterna. En diciembre, los expertos anunciaron haber conseguido aumentar un 30% la esperanza de vida de ratones vivos. Este hito ha sido conseguido gracias a la reprogramación de marcas químicas en el genoma.

La vida artificial más sencilla

Uno de los mayores logros de la biología de 2016 ha sido la creación de una bacteria con sólo 473 genes por un grupo de científicos liderados por Craig Venter, el padre del genoma humano. Es una bacteria de máxima simplicidad, con menos genes que cualquier organismo creado en la naturaleza (el genoma humano consta de más de 20.000 genes). Solo tiene los elementos esenciales para existir y reproducirse. El estudio también identificó genes cruciales para la supervivencia de los microbios, pero muy desconocidos para la ciencia. Un nuevo capítulo del gran libro de la vida y de la creación de organismos artificiales.

La victoria de la inteligencia artificial

La inteligencia artificial de AlphaGo derrota a un humano. El mejor jugador del mundo de Go perdió frente a la IA de Google. AlphaGo, el programa informático concebido por Google, confirmó ser un notoroio avance para la inteligencia artificial intuitiva. La IA venció al surcoreano Lee Sedol, ganador de 18 títulos internacionales, en este duelo al mejor de cinco partidas, premiado con un millón de dólares. Uno de sus puntos fuertes es que emplea algoritmos que le permiten aprender y mejorar a partir de las experiencias pasadas. La victoria sorprendió a jugadores de Go y a gurús por igual.

Fuente: Muy Interesante