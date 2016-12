Daniel Scioli: “A Silvestre no lo conocí por Verónica”

Daniel Scioli se sentó en el living de Intrusos luego de que su nombre estuviese envuelto en una polémica que comenzó tras dichos de Silvestre (tras una confesión de Susana Auri) en los que lo acusó de haber tenido una relación sentimental su Verónica Vieyra cuando ella apenas tenía 13 años.

Consultado sobre su relación con el cantante, explicó: “Teníamos una relación social, de conocimiento con su familia”. Además, descartó la idea de que le hubiese prometido un puesto político en algún momento. “No quiero polemizar con un tema tan desagradable”, agregó.

“A Silvestre no lo conocí por Verónica. Fue una relación social, como con la que tengo con tanta gente. Ahora, de ahí a decir las barbaridades que se dijeron… Hay un límite“, dijo el ex Gobernador, que también se refirió a su relación con Verónica Vieyra, a quienes sostenían que era amigo de su madre. “No la conocí de chica, nada que ver. Es aberrante lo que están inventando. Después no se hacen responsables. Todos dicen que lo dijo otro. Es un tema muy serio”

A su vez, dijo que aún no decidió qué pasos legales tomará con Silvestre. “No sé si le voy a hacer juicio. Lo vamos a evaluar“.

Por último, quiso aclarar la situación con Karina Rabolini. “Me dolió que se quiso instalar que con Karina estuvimos simulando. Ella es mi familia, hay lazos que van más allá a lo que pase en la pareja“, sentenció.

