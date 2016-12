Si lo dice el maestro… 11 frases de Stephen King que te ayudarán a comenzar a escribir

Stephen King tiene unas frases ideales para todos aquellos que quieran arrancar a escribir y no se animan.

No hace falta mucha presentación, Stephen King es un escritor estadounidense conocido por sus novelas de terror. Fue profesor escolar, de mientras escribió varias novelas. Un día se le ocurrió la historia de una chica con poderes psíquicos, “Carrie”, pero no le gustó. Su esposa Tabitha la encontró en la basura y lo animó a terminarla. Lo que pasó después es conocido, el libro fue un bestseller, llevado a la pantalla grande en dos oportunidades y siguió escribiendo clásicos como “Cementerio de animales”, “El Resplandor”, “IT”, etc.

¿Quieres saber cuál es la fórmula de su éxito como escritor? King nos las facilitó en su libro Mientras escribo.

1. “Escribe para ti, no te preocupes por el público. Cuando escribes, están contándote una historia. Cuando reescribes con otro objetivo, lo que comenzó siendo para ti, termina por apagarse”.

2. “Los escritores tímidos ocupan la voz pasiva por la misma razón que los amantes tímidos prefieren parejas pasivas. La voz pasiva da seguridad. Y cuando escribes, debes ser arriesgado.”

3. “Escribir no es sobre hacer dinero, hacerse famoso, hacer citas, tener sexo o hacer amigos. Al final, es sobre enriquecer las vidas de aquellos quienes leerán tu trabajo y enriquecer tu propia vida al mismo tiempo”.

4. “El camino al infierno está pavimentado con adverbios (…) Los adverbios son enemigos del escritor”.

5. “A la página en blanco no se llega ligero”.

6. “El objetivo de la ficción no es la perfección gramatical, sino contar una historia”.

7. “No puedes complacer a todos los lectores todo el tiempo, no puedes complacer incluso a algunos lectores todos el tiempo, pero debes tratar de complacer al menos a algunos lectores, en algún tiempo”.

8. “La descripción inicia en la mente del escritor, pero debe terminar en la del lector”.

9. “Si quieres ser escritor, debes hacer dos cosas más que nadie: leer mucho y escribir mucho”.

10. “Lo último que necesita un escritor en búsqueda de inspiración es tener la televisión encendida”.

11. “La lectura de tu obra debe ser una experiencia tan estimulante como extraña. Tómate un descanso y vuelve a leer tus líneas después de seis semanas”.

No te olvides que podes comprar el libro “Mientras escribo” para ver los otros consejos.