Marcelo Gallardo: "Voy a seguir un año más"

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, confió este miércoles que "necesitaba dos o tres días" para definir su continuidad y aseguró que "el amor incondicional" de los hinchas inclinó la balanza en favor de seguir "un año más".

"Necesitaba esos dos o tres dias para ver lo que quería. El amor incondicional de la gente de River también ayudó. Sentía que no me podía desprender de un vínculo tan fuerte", remarcó Gallardo en conferencia de prensa.

"Menos mal que me tomé estos días para reflexionar, porque si no quizá el viernes decía que no seguía", sentenció Gallardo y señaló: "Me quedo para redoblar apuestas, no tiene sentido estar por estar. El objetivo es seguir siendo competitivos. Quizá no se pueda ganar, pero la idea es mejorar siempre".