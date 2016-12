Lifschitz: "Aceptamos la propuesta de Ganancias para no trabar la solución"

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, aseguró este martes que está de acuerdo "en principio" con el nuevo proyecto de ley de Impuesto a las Ganancias y que aceptó la propuesta "para no trabar la solución", luego de los inconvenientes de las últimas semanas.

"Aceptamos la propuesta de Ganancias para no trabar la solución", dijo el mandatario, quien se mostró conforme con la propuesta que mañana será debatida en la Cámara Alta para después volver a la Cámara de Diputados.

Lifschitz que "en principio estamos de acuerdo aunque obviamente no está en el cien por ciento de las cosas que pretendíamos. Además, (está) la voluntad de los gobernadores de salir del atolladero y allanar el camino que permita resolver la demanda de los trabajadores", señaló.



"El salario no puede ser castigado con impuestos; por eso vemos como un punto favorable el acuerdo alcanzado entre la CGT y el gobierno. En se sentido, tratamos de no trabar la posibilidad de una solución que aparece como una salida lógica y razonable", precisó el gobernador en declaraciones a radio Dos de esta ciudad.

También le dedicó un párrafo al impacto fiscal que el acuerdo provocará en las cuentas públicas, expresando que "en el caso de Santa Fe ya tenían prevista una pérdida de recaudación de entre 1.200 y 1.300 millones de pesos, de acuerdo con lo que se había votado en el presupuesto de la Nación".

Por último, Lifschitz ponderó el ofrecimiento del gobierno nacional de cubrir parte de esa diferencia en la recaudación con un porcentaje de los recursos que actualmente conforman el fondo de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), destacando que "probablemente no compense la totalidad, pero entendemos que aún así es una solución positiva".