Lujanino de corazón: el gran gesto de Zuqui con el club que lo vio nacer

En un país futbolero como Argentina, es incontable la cantidad de jugadores que se destacan por sus buenas actuaciones dentro de una cancha.

Pero fuera de ella, no todos logran convertirse en un ejemplo para los miles de fanáticos que lo siguen. Sólo algunos tienen la capacidad, por ejemplo, de acordarse de sus orígenes, del club que lo vio nacer y devolverle algo de lo que recibió cuando daba sus primeros pasos.

Y justamente eso fue lo que hizo este martes Fernando Zuqui: convertirse en algo más que un jugador de fútbol. El volante mendocino que se destaca en Boca Juniors, viajó a la provincia a descansar y a pasar las fiestas con su familia y, de paso, aprovechó las mini vacaciones para donar material deportivo a las inferiores de Luján Sport Club.

“Me crié en este club. Estuve desde los 5 años en este polideportivo y estar acá ahora me trae muchos recuerdos”, contó Fernando luego de haberle entregado a los chicos del Granate botines, zapatillas, guantes de arquero y pelotas, en un evento que se realizó en el Polideportivo Hipólito Yrigoyen, de Luján de Cuyo, y que fue organizado por el coordinador de inferiores del club, Cristian Campagnani, y por el secretario de Deportes del departamento, Mariano Barrera.

“Si bien yo vivo a dos cuadras de acá y cada vez que paso me emociono, estar ahora con todos los chicos y poder ayudarlos es algo distinto, muy lindo”, reconoció además.

Zuqui, por otro lado, contó cómo surgió la idea de la donación y reconoció la colaboración principal del Gato Daniel Oldrá: “Hay una persona que todos los días me lo decía, que tenía que ayudar, y yo también lo sentía, pero no se daba el momento, las posibilidades. Él es Daniel Oldrá. Todos saben que es un grande que me ayudó muchísimo en esto, así que estoy muy agradecido a él, a toda mi familia y a la gente que me pudo conseguir todo esto con mucho esfuerzo para que los chicos estén felices”.

En el Poli de Luján, el volante xeneize estuvo acompañado, como siempre, por su familia. Papá, mamá y hermanas no lo dejan sólo nunca y fueron parte de este gesto. “Mi familia es todo. Yo soy muy pegado a mi familia y gracias a ellos uno va consiguiendo objetivos y estoy muy contento de tenerlos acá conmigo, es algo que me llena de mucha alegría”.

Más allá del evento, Zuqui se dio tiempo para hablar de su presente en Boca y expresó: “Estoy muy contento en Boca. Fue un salto muy grande en mi carrera. La gente me trata muy bien en el día a día. En un club tan grande se necesita un pequeño período de adaptación pero yo desde el primer día me sentí muy cómodo con mis compañeros, el cuerpo técnico me trató muy bien. Pero a pesar de eso, uno siempre desea mucho más”.

Respecto al presente del equipo, manifestó: “Hoy estamos primeros, terminamos el año bien arriba y ahora tenemos que pensar en lo que viene porque va a ser muy importante y tenemos que estar preparados para cumplir el objetivo”.

Finalmente, habló de Carlos Tévez, figura xeneize con el que comparte plantel en Boca y que podría irse del club: “Carlos significa muchísimo para nosotros, es un grande dentro y fuera de la cancha. Desde el primer día que llegué se me acercó y me dijo cómo eran las cosas así que estoy muy agradecido a él porque afuera de la cancha nos ayuda mucho y ojalá lo podamos tener mucho tiempo más”.

Daniel Oldrá: “Me da mucho orgullo”

El propio Fernando Zuqui define a Daniel Oldrá como un padre futbolístico y admitió, además, que fue uno de los impulsores del evento solidario que se realizó ayer.

El Gato, presente en el poli de Luján, contó cómo surgió la idea de la donación y dijo: “Vi a los chicos de Luján entrenando con muy pocas pelotas hace un tiempo, él en ese momento estaba en Godoy Cruz y le dije que teníamos que hacer algo para ayudarlos. Hoy trajo un montón de regalos, algo que es maravilloso para los chicos, y justo para Navidad”.

Sobre el presente de Zuqui en Boca, el manager del Tomba expresó: “Me da mucho orgullo verlo a él, al igual que a Enzo (Pérez) que son de clubes de acá de Mendoza. Han generado algo que los chicos pueden ver y tomar como ejemplo. Podés jugar bien o jugar mal, pero lo que queda es la clase de persona que es uno y esto es lo importante”.

Y finalizó: “Yo le dije que iba a tener que tener una adaptación, no es fácil jugar en River o en Boca. Son equipos diferentes y tenés mucha competencia. No me imaginé nunca que iba a jugar tan rápido. Dios quiera que pueda asimilar todo esto que le viene pasando. Es un jugador súper profesional y todo lo que se ponga en la cabeza lo va a lograr”.