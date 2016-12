Los trucos de las expertas para aguantar los tacos

Un grupo de mujeres expertas en moda dieron algunos consejos al diario El Huffington Post para aquellas que les encanta lucir tacos, pero no resisten el dolor que provocan cuando se pasan varias horas sobre ellos.

Topacio Fresh, propietaria de La Fresh Gallery: "Trato de usar tacones de un numero mayor al que tengo, y me pongo bastante crema hidratante en los pies para que el zapato se adapte bien. La regla de oro es que nunca hay que estrenar unos zapatos nuevos en un evento largo".

Sara Escudero, autora de Collage Vintage: "No hay truco. El secreto es elegir unos que no te hagan daño, y se adapten a tu pierna".

Laura Caballero, directora de La Que Se Avecina: "Uso una crema que me compro en la farmacia y que contiene ibuprofeno. Está indicada para esguinces y contusiones musculares pero, al ser antiinflamatorias y analgésica, evita que me duelan los pies. Me doy un masaje con ella, antes de subirme al tacón. ¡Y lista para aguantar todo el día!".