Foto: una tararira le perforó una arteria en un río cordobés

Una tararira atacó a un cordobés que se encontraba disfrutando de una tarde de sol en el balneario municipal de San Marcos Sierras y le perforó una arteria.

Christian Torres se había trasladado junto a su hija hasta una zona de piedras del río Quilpo y contó que sufrió una fuerte mordedura en su mano que desató una hemorragia, por lo que fue derivado al Hospital Funes y reconoció que sintió miedo de que también atacaran a la niña, según publica El Diario de Carlos Paz.

El hombre se encontraba dentro del agua junto a la pequeña, a quien logró sacar mientras sangraba intensamente.

"Un diente perforó una arteria y primero me atendieron en San Marcos, pero en el camino a Charbonier me dio hemorragia. Me llevaron a La Cumbre y después me derivaron al Hospital Funes"; reconoció el damnificado.