Un dirigente de Independiente, durísimo con el Cebolla Rodríguez

El vicepresidente primero de Independiente, Noray Nakis, consideró hoy "un error" la contratación del mediocampista uruguayo Cristian "Cebolla" Rodríguez, quien en los últimas horas rescindió su vínculo con el club, y remarcó que el presidente de la institución, Hugo Moyano, "está mal asesorado".

"Fue un error traer al 'Cebolla'", disparó Nakis en diálogo con Télam Radio.

El uruguayo Rodríguez rescindió en las últimas horas su vínculo debido a las constantes lesiones musculares que sufrió durante el año y medio que jugó en el club.

"Fuimos a buscarlo cuando en los últimos 2 años había jugado 6 partidos. Era normal que ocurriera lo de las lesiones", agregó el dirigente, quien también lamentó la renuncia de Gabriel Milito.

"La salida de Milito golpeó al hincha y a él lo perjudicó ser tan hincha de Independiente", expresó Nakis, quien también deslizó una crítica al plantel: "Era muy simple lo que pedía, trabajaba muy bien".

Nakis apoyó la idea de que sea el entrenador de la reserva, Fernando Berón, el que se haga cargo del equipo hasta el final del campeonato.

"Es el que más crédito tiene pero decidirá el presidente", remarcó el vicepresidente en referencia a Hugo Moyano, de quien dijo que está "mal asesorado".

"A fin de año hay elecciones y no nos podemos equivocar. La cara visible es Hugo Moyano y no lo dejan en paz porque está mal asesorado y le soplan cosas que no son", apuntó.