Gisela Berger confirmó su relación con Daniel Scioli

Gisela Berger confirmó su noviazgo con el exgobernador bonaerense Daniel Scioli. "Estamos bien", dijo ante la cámara de Desayuno americano. En una entrevista que tuvo muchas respuestas evasivas, la exbailarina de ShowMatch intentó aclarar algunas cosas, aunque lo único que logró fue despertar más dudas acerca de una supuesta infidelidad de Scioli con su ex Karina Rabolini.

Por ejemplo, le preguntaron por el viaje a Cuba que hizo con Scioli en julio de 2015 en medio de la campaña presidencial. El episodio está bajo investigación porque se estima que el excandidato usó fondos públicos para hacerlo.

"La de las fotos y los videos por supuesto que soy yo", dijo. Aunque sobre el supuesto episodio de corrupción indicó: "No tengo que hablar yo de esas cosas". Por otra parte, aseguró que confía en su pareja.

También le consultaron si ella fue una tercera en discordia entre Scioli y Karina Rabolini. En julio de 2015, él se mostraba en pareja. Si en ese entonces ya tenía una relación con Berger hay dos opciones: o fue infiel o la relación con Karina ya estaba terminada y él mintió sobre su estado civil durante la campaña.

"De eso no voy a hablar porque yo no tengo que hablar y no voy a opinar sobre eso", dijo Gisela. "Yo no tenía nada cuando Daniel estaba en pareja", aseguró luego. "Las cosas siempre se dan con el tiempo. No quiere decir que yo no conozca a una persona", agregó.