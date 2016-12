La mamá de Santiago Vázquez: "Tengo mi corazón partido"

Mirta, la mamá de Santiago Vázquez, le dedicó unas sentidas palabras a su hijo, que falleció de muerte súbita mientras se encontraba vacacionando en Punta Cana.

La mama del actor Nico Vázquez juntó fuerzas y escribió esto en Instagram, donde sale junto a su hijo más chico:

"Sigo sin entender. Tengo mi corazón partido, cuánto dolor. Te fuiste dejando amor en cada uno de nosotros. Nos enseñaste a ser mejores. No conociste la envidia, la maldad ni nada que se le parezca. Solo dabas amor. Sólo iluminabas todo. Hijo, hermano, tío y amigo incondicional. Todo lo que dejaste acá en la tierra es hermoso. Como vos mi bombón. Como yo te decía: 'me quedo con esa hermosa sonrisa, con tus llamados y mensajes todos los días que terminaban con un Te amo'. Siempre preocupado que todo estuviéramos bien. San, hijito de mi alma, muy difícil aceptar no tenerte físicamente con nosotros. Sos irreemplazable, mi chiquito. Con todo el dolor que siente te entregué a la Virgen para que te cuide. Y sé que vos serás nuestro Ángel para siempre. Te amo y sé muy feliz en el cielo. Hasta pronto hijo hermoso, te abrazo con todo mi alma".