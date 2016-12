Carrascosa, emocionado al ser absuelto por el crimen de su esposa

El viudo Carlos Carrascosa, quien a 14 años del crimen de su esposa María Marta García Belsunce fue absuelto hoy por la Cámara de Casación bonaerense, aseguró hoy sentirse emocionado por la decisión judicial y que aguarda ansioso sacarse la tobillera electrónica que controla sus movimientos tras haber sido beneficiado con un arresto domiciliario.

"De la emoción casi no puedo ni hablar, estoy recibiendo llamados de mil personas y todavía no me pude comunicar con mi abogado porque el teléfono suena y suena", expresó en diálogo con el canal C5N el esposo de la víctima.

Carrascosa dijo que se enteró del fallo de la Cámara de Casación por los medios y afirmó que "ahora" buscará al autor material del crimen.

"Vamos a averiguar ahora quien mató a María Marta, dejame disfrutar esto y ya me pondré a trabajar en el tema", concluyó.