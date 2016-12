Ya está disponible la temporada 3 de The Walking Dead

Esta nueva entrega lleva por nombre A New Frontier y debutó en consolas y PC con un episodio en dos partes: The Ties That Bind Part I, y The Ties That Bind Part II.

Este episodio lo puedes adquirir por separado, con un precio de $5 USD, aunque también tienes la oportunidad de comprar toda la temporada por un costo de $25 USD. The Walking Dead: A New Frontier está disponible en PlayStation 4, Xbox One y PC, pero no en PlayStation 3 ni en Xbox 360.