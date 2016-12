El SUTE define si acepta el bono de fin de año y ya cuestiona el 20% de aumento

La semana anterior el gobierno abrió la mesa de negociación paritaria y la primera carta que puso sobre la mesa fue el bono de fin de año, que rondará entre $1.000 y $2.000 de acuerdo al sueldo de cada trabajador. Los docentes definirán su postura en plenario y la decisión final se conocerá el jueves. Sin embargo desde el gremio de los trabajadores de la educación afirmaron que no están dispuestos a aceptar un 20% de aumento salarial.

El secretario gremial del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), Adrián Mateluna, señaló que, además del bono, en la reunión del pasado viernes se establecieron criterios sobre el aumento salarial.

"Después de la experiencia del año pasado los compañeros reclamaban que el aumento del 2017 sea unificado para todos los sectores y que sea remunerativo y bonificable", explicó. Esos criterios también se someterán a votación el miércoles y el jueves en el plenario provincial.

De todas maneras Mateluna remarcó que “reabrir paritarias no significa que podamos llegar a un acuerdo final”, y dejó entrever la sospecha de que la apertura de las negociaciones anticipada no es casual sino que el gobierno se está preparando para el año electoral. En cuanto al ítem aula, que el Ejecutivo, busca seguir implementando, desde el SUTE siguen considerando que es “inconstitucional” y desde el gremio esperan la respuesta de la justicia.

En torno a los porcentajes, el gobernador Alfredo Cornejo, manifestó que los incrementos serán específicos por escalafón, aunque dejó en claro que los aumentos rondarán en el 20%. “Tenemos una restricción presupuestaria en base a la disponibilidad de recursos, ese es el costo fiscal que nos hemos propuesto”, remarcó el mandatario.

Sin embargo esos porcentajes no conforman al gremio de los docentes y en torno a eso Mateluna señaló: "En principio lo vemos bajo al 20%. Si recaudan un 25% más y a los trabajadores les ponen un techo 17% aproximadamente, ¿qué hacen con el otro 8%?. Deberían sostener el poder adquisitivo de los trabajadores", sostuvo.

En tanto en ATE por ahora reina la incertidumbre ya que el miércoles se realizará un plebiscito para votar la propuesta que se hizo para el régimen 5 y el bono para esos trabajadores, mientras que el resto de los trabajadores esperan una “propuesta integral” del Ejecutivo para tomar una decisión.

Desde SITEA también pusieron sus reparos ya que aseguran que el Gobierno “extorsiona con el bono” y las asambleas seguirán hasta el jueves. De todas maneras desde el Ejecutivo dejaron en claro que si los gremios no lo aceptan, no cobrarán el plus salarial.