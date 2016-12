A 15 años de la caída de De la Rúa, Cavallo dice que "me tendrían que hacer un monumento"

El ex ministro de Economía Domingo Cavallo negó hoy tener responsabilidad en la caída del Gobierno de Fernando De la Rúa, concretada el 20 de diciembre de 2000, y aseguró que deberían hacerle "un monumento" por poner en juego su "prestigio" y el "apoyo" que tenía.

"No, en absoluto. Me tendrían que hacer un monumento por haberme jugado todo el prestigio que traía y todo el apoyo que tenía. Las encuestas de popularidad daba que era una de las personas con mayor apoyo de la gente, y todo el mundo me pedía que ayudara al Gobierno de De la Rúa", señaló.

En declaraciones a radio Nacional, el también ex funcionario del gobierno de Carlos Menem afirmó además que luchó "para que De la Rúa pudiera cumplir con su mandato", y atribuyó interrupción del mandato a que el Fondo Monetario Internacional "quitó el apoyo en un momento crítico".

En ese marco, reiteró que la crisis política de ese año fue "un golpe institucional" y celebró que "ahora recién hay personas capaces y valientes que salen a reconocerlo".

"Lo peor es que no fue solo para hacerse del poder, sino para cometer el mayor robo del siglo, porque le robaron el 75 por ciento a todos los que tenían ahorros en dólares en el sistema bancario para regalárselo a los grandes empresarios y a los grandes deudores. Fue un desastre, fue una tragedia para los argentinos", expresó.

Cavallo cuestionó con dureza al ex presidente Eduardo Duhalde, a quien tildó de "idiota útil", y dijo que la salida de la convertibilidad fue impulsada por "los que estaban endeudados en dólares y que tenían como vocero a (José Ignacio) De Mendiguren.

Además, aseguró que a Raúl Alfonsín "lo engañaron" para que "en vez de apoyar el Gobierno de su partido, creyera que la solución era ponerlo a Duhalde".

"Todos ellos habían apoyado a la convertibilidad. Ninguno de todos los que ahora cuestionan aquellas medidas, ninguno había propuesto salir", añadió.

Domingo Cavallo fue el último de los ministros de Economía de la gestión De la Rúa, y renunció el mismo jueves 20 de diciembre, horas antes de la dimisión del ex Presidente.