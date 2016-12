Los seis puntos principales para entender la reforma de Ganancias

Este lunes el gobierno llegó a un acuerdo con los representantes de la CGT por el Impuesto a las Ganancias. De aprobarse la norma, las modificaciones serán aplicadas a partir del 1 de enero del próximo año.

Los puntos principales:

Mínimo no imponible

El piso a partir del cual los trabajadores deben pagar por Ganancias llegará a $37 mil brutos para trabajadores casados con dos hijos. En el caso de los solteros, será $27.941.

Escalas y alícuotas

Hay un aumento que tendrá un impacto significativo, entre 167% y 300%, según declaraciones de Quintana. También se modifican las alícuotas para los trabajadores que ingresan por primera vez a Ganancias: será de 5% (hoy es de 9%).

Deducciones

Se mantiene la deducción por cónyuge y se incluye una nueva por el pago de los alquileres de vivienda familiar.

Feriados y días no laborables

El plus que reciben los trabajadores por diferencial quedará exento de Ganancias.

Horas extras

Las horas extras de días no laborables y feriados tienen un plus que quedará exento de pagar Ganancias. Las horas extras realizadas un día habitual pagarán Ganancias pero no alterarán la escala en la que está alcanzado el trabajador.

Aguinaldo

Se incluirá en el proyecto una forma de liquidar el impuesto de manera tal que el trabajador sufra la misma percepción todos los meses. Esto provocará que no haya un impacto desmedido en las dos cuotas anuales del aguinaldo.