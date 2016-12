Más novedades en WhatsApp: reproducirá videos como YouTube

Actualmente, WhatsApp está configurado para no descargar los videos automáticamente si no se está conectado a una red de wifi, para evitar un gran consumo de datos móviles, pero un cambio en la versión beta apunta a que eso va a cambiar pronto.

De realizarse esta actualización, los videos comenzarán a descargarse en la medida que se van reproduciendo, igual a como funciona YouTube o Vimeo. Al darle play, el video comenzará a descargarse, consumiendo datos si no se está conectado a una red WiFi, y a reproducirse al momento, según el sitio López Dóriga.

La ventaja es que el video se reproduce al instante, sin tener que esperar a que se descargue completamente, como actualmente sucede.

Otra ventaja es que, si el video no es del interés del usuario y decide no verlo completo, se ahorrarán esos datos. Aún no hay fecha para que este cambio se aplique, pero se estima que será a principios de año.

Fuente: Sipsis