“Murió como un animal”, dijo la hermana de la mujer empalada

Irma Ferreyra Da Rocha (47) fue violada y empalada. Su cuerpo lo dejaron tirado cerca de un paso subterráneo que atraviesa la ruta 105, a la altura del barrio Villa Bonita, límite entre los municipios de Garupá y Posadas en Misiones. Murió el domingo a las 13.30.

Los médicos que la atendieron le dijeron a su familia que por lejos era el caso más aberrante que le habían tocado presenciar.

Mabel, la hermana de Irma.

Mabel, la hermana, dijo: “Queremos que el que le hizo esto a mi hermana pague”.

La víctima residía en el barrio Unidos, ubicado entre la ruta nacional 12 y la avenida Las Américas.

“Este asesino nos destrozó la vida, yo tengo hijas, sobrinas, nietas, y tengo miedo. No queremos que ninguna persona vuelva a pasar por una situación similar”, manifestó la mujer.

“Irma murió como un animal al que atacaron brutalmente. Tenemos una impotencia enorme. Somos gente trabajadora. Hace poco perdimos a nuestra madre y ahora esto. El que asesinó a mi hermana es una bestia. Si abusaba de ella y la dejaba, hubiera sido terrible, pero ella seguiría con vida. Sin embargo, le hizo tanto daño, terminó con su dignidad, la atormentó”, repitió Mabel.

El femicida no solo golpeó a Irma, sino que la violó con la rama de un árbol, causándole lesiones letales en sus partes íntimas y en los intestinos.

Mabel recordó que vio por última vez a su hermana el viernes pasadas las 19. “Fue a pedirme hielo. Estaba radiante, alegre. Se lo di y ella regresó a su casa. No sabía que iba a salir”, apuntó.

Más tarde, se enteraría por una amiga de Irma que habían ido juntas a bailar a una feria de ropa que funciona cerca de donde en su momento estaba la Garita del Kilómetro 10.

“Ella no era de salir, si lo hacía era pasar ir a tomar mate a la plaza. Y si salía más lejos, me decía ‘avisale a Javier que yo enseguida vuelvo’. Así era ella”, afirmó.

Susana se llama la amiga que fue a bailar con la víctima. Ella le contó a Mabel que en los primeros minutos del sábado, Irma salió del baile y en la vereda se subió a una camioneta blanca. “Manejaba un tipo que le dijo ‘vamos a comprar hamburguesas’. Como ese hombre volvió al lugar sin mi hermana, Susana le dijo ‘¿donde está la petisa?’ y él le respondió ‘no sé, ella se quedó’. A las 0.30 encuentran a mi hermana casi sin vida”, narró.

“Yo fui a verla al hospital Madariaga, adonde había entrado como NN. Estaba destruida, es una imagen que no me voy a olvidar nunca. Ella, con su mirada, me transmitió su impotencia, su asco, su vergüenza por lo que había pasado. Lloraba de dolor y yo solo pedía a Dios que le aliviara el pensamiento”, señaló.

“Ella llegó a decir a los que la ayudaron primero que había sido un hombre morocho al que describió. Después no habló más. A mí me dijo que no aguantaba más el dolor”, indicó Mabel.

Hasta el momento hay un sospechoso detenido por el hecho. Lo atraparon en el barrio Viejo de Garupá, donde hubo allanamientos e incautaron tres teléfonos y prendas de vestir que serán peritadas. Alejandro, alias “El Porteño”, un albañil de 28 años, es el arrestado.

Fuente: Misiones Online