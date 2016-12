La alegría del Torito: “Cerramos un año increíble”

Cristian Lucero es sinónimo de gol. El Torito se destacó durante toda la campaña del Globo en el torneo Federal B y fue clave en el ascenso de Huracán Las Heras al Federal A.

Recién llegado de Salta, tras el triunfo ante Central Norte, el delantero habló de la consagración y de la increíble recepción de los hinchas.

“Es algo muy lindo lo que se vivió, las sensaciones son inexplicables, la cantidad de gente que nos estaba esperando. El domingo, cuando terminó el partido, entre lágrimas y festejos, no caíamos, pero nos decíamos entre nosotros que nos íbamos a dar cuenta hoy cuando veamos a toda la gente”, reconoció el goleador, respecto de la caravana y la vuelta olímpica que pudieron realizar en su arribo a Las Heras.

Y agregó: “Llegar acá y ver toda esa gente te da una alegría y una satisfacción muy grande. La gente deja su trabajo, se olvida de sus problemas gracias a lo que logramos nosotros. Darle esa alegría a la gente es algo muy lindo”.

Por otro lado, respecto al gol, el segundo en Salta, Lucero contó que “lo había soñado. Pensé que iba a ser en los 10 primeros minutos del primer tiempo, pero fue en el segundo. La verdad fue un desahogo muy grande. Cuando me quedó la pelota no dudé, vi que el arquero estaba lejos y tenía que animarme. Gracias a Dios entró y ese gol sirvió para el resultado final”.

Mientras tanto, y a pesar de que por ahora no piensa en otra cosa que en festejar, analizó la campaña y dijo: “El grupo hizo un trabajo enorme. Fuimos de menos a más. Arrancamos jugando bien pero no se daban los resultados. Justo el quiebre, con cambio de técnico se dio en una fecha en la que teníamos a San Martín por delante y teníamos que ganar sí o sí. Llegaron el Tanque (Giménez) y Gonzalo y pudimos ganar. El grupo sintió que ese era el momento, que necesitábamos sacar un plus y que a partir de allí eran todas finales. Lo entendimos rápido y pudimos llegar a jugar los 24 partidos del torneo”.

Y completó: “En lo personal, me sentí muy cómodo desde que llegué. Los chicos me hicieron parte apenas me sumé al grupo y la gente me dio su cariño desde el primer momento”.

Además, contó que el viaje de vuelta fue eterno, pero lo hicieron festejando. “Queríamos llegar ya, no dormimos. Queríamos estar con la familia y la gente”.

Sobre su futuro, aclaró: “Soy jugador libre pero la prioridad la tiene Huracán”.