Qué dijo Francescoli sobre la continuidad de Gallardo en River

El manager de River Plate, el uruguayo Enzo Francescoli, consideró hoy que la decisión de Marcelo Gallardo de continuar o no como entrenador pese a obtener la última Copa Argentina y clasificar a la próxima Libertadores "también dependerá de su familia".

"Tiene un camino largo. Si la Libertadores fuera por seis meses, él se quedaría, pero ahora es un año, un camino largo y también va a depender de su familia. Esto de técnico te saca mucho tiempo de todo, de tu vida propia. Su manera de laburar y hacer las cosas genera un desgaste tremendo, y yo lo entiendo", afirmó Francescoli.

Tras ganarle a Rosario Central en Córdoba 4-3, pocos días después de perder 4-2 el Superclásico ante Boca como local, Gallardo señaló que era "un momento para hacer un balance del año".

Sus palabras, sorpresivas por el momento en que las expuso, encendieron una señal de alarma en el club de Núñez sobre la permanencia en el cargo del entrenador que ganó 6 títulos en dos años y medio en la institución.

El "Muñeco" retrocedió sobre sus pasos el último domingo y se mostró arrepentido por haber hecho público aquella postura luego de la victoria por 2-1 ante Olimpo en Bahía Blanca, en el último partido por el torneo local antes del receso veraniego.

Sin embargo, tampoco fue demasiado enfático al referirse a su futuro, y no le cerró la puerta a la continuidad ni a la salida del club. "Yo dije que iba a detenerme a pensar. No dije ni que me iba ni que me quedaba. Me parece normal que pueda tener después del partido de hoy, dos o tres o cuatro días para reflexionar y pensar sobre eso", señaló.

Dirigentes, jugadores e infinidad de hinchas manifestaron su deseo de que Gallardo continúe al frente del plantel profesional, y la decisión seguramente llegará en los próximos días.

La Copa Sudamericana en 2014, la Copa Libertadores y Copa Suruga Bank de 2015 y las Recopas Sudamericanas de 2015 y 2016 fueron las conquistas previas de Gallardo en River, donde aguardan ansiosos su decisión.

En diálogo con Radio Güemes, Francescoli agregó: "El (por Gallardo) quiere tomarse su tiempo para analizar lo que fue y lo que va a venir. Después si lo tendremos o no es un tema de él. Hasta que Marcelo no me diga que se va, no pensaré en un reemplazo".

"Ojalá pueda estar acá toda la vida. Pero, acá es imposible, hay un desgaste muy grande que es difícil de sobrellevar. El tendrá otro tipo de motivaciones, que seguramente irá cumpliendo y son sus tiempos y sus ganas. Me encantaría que se quede porque por algo lo fui a buscar, pero si se va, no le debe nada a nadie", completó el uruguayo.