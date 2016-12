La policía detuvo al conductor del camión que mató a 9 personas en Berlín

La policía de Berlín informó hoy de la detención de "una persona sospechosa" en las cercanías de la céntrica Breitscheidplatz de la capital y apuntó que investiga si se trata del conductor del camión que irrumpió en un mercado navideño y mató a nueve personas.



El acompañante que iba con el conductor en el camión murió en el lugar de los hechos, añadió a través de su cuenta oficial en Twitter, donde señaló que se sigue investigando el trasfondo de lo sucedido.



Según la policía, no hay indicios que apunten a otras situaciones de riesgo o amenazas en la ciudad.



El alcalde de la ciudad-estado, Michael Müller, aseguró en declaraciones a los medios en el lugar de los hechos que la situación, que calificó de "dramática, se encuentra "bajo control".



Müller confió en que no se confirme la tesis de un atentado terrorista, una hipótesis sobre la que trabajan las fuerzas de seguridad.



La policía pidió a los berlineses que permanecieran en sus casas y evitaran acercarse a la zona de la Breitscheidplatz para dejar libres los accesos y facilitar el trabajo de los servicios de rescate y de las numerosas ambulancias y vehículos de bomberos desplazados al lugar.



En la misma línea instó a los ciudadanos a evitar difundir rumores y vídeos del mercadillo navideño para preservar la intimidad de los numerosos heridos y de sus familiares.



La policía ha confirmado la muerte de nueve personas, pero no ha cuantificado el número de heridos, alrededor de cincuenta, según los medios locales.