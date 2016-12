Rita Cortese: “El primer año de Macri fue perverso”

La actriz Rita Cortese analizó el primer año de gobierno de Mauricio Macri y aseguró que hubo “una perversión muy importante desde el poder” y que “gran parte del pueblo está sufriendo“.

“Este fue un año duro, muy duro, muy violento, con mucha mentira, en muchos aspectos. Con cosas muy nuevas, con una violencia verbal y una perversión muy importante desde el poder”, dijo Cortese en una entrevista con el programa de radio Noche De Necios, que se emite por Radio Zónica.

En ese sentido, la actriz de películas como Relatos Salvajes dijo que “no le gusta nada” de este Gobierno y que “gran parte del pueblo está sufriendo“.

Consultada sobre si cree que el 2017 será mejor, Cortese aseguró: “Yo no creo en este proyecto. Entonces no se trata de si les va a ir mejor, les está saliendo lo que quieren ellos que les salga. Lo que quiere el presidente con sus ministros que salga. No es azaroso”.

Finalmente, la actriz tildó de “vulgar” la agresión que sufrió la canciller de Venezuela y cuestionó la reacción de Macri. “No puede ser que quiera entrar en la Cancillería y que le impida la entrada un policía y la golpee. Y que el presidente de la nación, al lado de (Michelle) Bachelet, en la conferencia de prensa, diga: ‘Ah, bueno, le pegó la policía. Bueno, menos mal, yo pensé que le había pegado (Susana) Malcorra. Ya me ponía nervioso por su violencia. No es muy importante, además ella no tendría que haber ido porque no estaba invitada’. Bueno… Me parece que eso es vulgar, por lo menos vulgar“, concluyó.

Veneno. La actriz también habló sobre el éxito que representó la película Relatos Salvajes y sobre la famosa frase del veneno. “El veneno es mejor vencido. Es como el tema del vino, añejado. Entonces, el veneno es mejor vencido, porque además de veneno está podrido“, dijo.