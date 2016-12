Muestran polémicos mensajes de Barbie Vélez a Fede Bal

Este lunes se dieron a conocer nuevos chats que mantuvieron Barbie Vélez y Federico Bal durante su tormentosa relación. Ángel de Brito puso al aire en Los ángeles de la mañana una nueva tanda de mensajes cargados de celos, violencia y advertencias.

Luego de conocerse los resultados de la pericia psicológica realizada a la ex pareja, salieron a luz mensajes que intercambiaron Barbie y Fede durante su relación y posterior conflicto que terminó en denuncias cruzadas por violencia.

En los chats, que fueron presentados a la Justicia, abundan los insultos, expresiones violentas y muestras de celos excesivos. Tras leer las transcripciones de una primera y segunda tanda de mensajes, Ángel de Brito puso al aire una tercera que suma una polémica frase de Barbie a Fede que incluye a Florencia de la V, compañera de elenco y confidente del actor.

Además de marcados celos hacia Laura Fernández, en una conversación dice en clara referencia a De la V: “No quiero que hables con ese trava, de verdad”.

El 19 de abril de 2015, a meses de haber comenzado el noviazgo, Barbi le escribió a Federico: “¿Qué hacías online sin hablarme? ¿Querés que te haga mierda, imbécil?. Me jode que no me hables y estés online, no sé con quién tanto hablás”.

Insistiendo sobre la conexión de Bal en WhatsApp, Barbie le cuestionó: “¿Con quién estás hablando que estás en línea? ¿Querés que te rompa todos los huesos?”.

El 3 de mayo, la situación se repite: “¿En línea y no me leés? ¿Querés que te mate?”, le reprochó la actriz. En respuesta, el actor le dice: “Acabo de despertar!”. “¿Y vos salís con tu elenco y no me contás? La cagaste, Fede, me siento una imbécil. Fede estoy muy caliente de verdad, sabés perfectamente que no hay nada peor que sentirse imbécil”, siguió la hija de Nazarena. “Todo te cuento yo. ¿Pero cómo vas a desconfiar de mí?”, le dijo él.

El 3 de junio de 2015, la modelo le cuestiona a Federico: “¿Que hablás con tu bailarina? (…) Te hacés el lindo pelotudo. Matate Federico”. “¿Por qué fuiste a comer con todos?”, le pregunta ella dos días después.

Luego, el mismo 5 de junio de 2015 le advierte al hijo de Carmen Barbieri: “No quiero que hables con este trava, Fede, de verdad”.

Advertencia que el actor desoyó, ya que la amistad con la humorista y empresaria de la moda se afianzó con el pasar del tiempo.